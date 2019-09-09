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استحداث فريق دعم مناوب بالقطاع الصحي بأبها يعمل على مدار 24 ساعة

يشتمل على طبيب وصيدلي وأخصائي مختبرات ومشرف تمريض ومسؤول خدمات

أعلنت الإدارة العامة للصحة في منطقة عسير استحداث خدمة مدير القطاع المناوب بقطاع أبها للتواصل الفعال مع المراكز المناوبة على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى فريق عمل مناوب مساند له، وذلك سعياً لتحسين جودة عمل المراكز المناوبة.

ويشتمل فريق العمل المناوب على مدير قطاع مناوب وطبيب وصيدلي وأخصائي مخبرات ومشرف تمريض وسائق ومسؤول خدمات وصيانة مناوب.

وأوضحت "صحة عسير" أن تلك الخطوة تأتي بهدف سرعة معالجة أي احتياج أثناء عمل المراكز المناوبة بهدف تحسين جودة العمل داخل المراكز وسرعة التدخل في حل أي عوائق بضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

فيما قدم مدير قطاع أبها عائض عسيري شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية.

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استحداث فريق دعم مناوب بالقطاع الصحي بأبها يعمل على مدار 24 ساعة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للصحة في منطقة عسير استحداث خدمة مدير القطاع المناوب بقطاع أبها للتواصل الفعال مع المراكز المناوبة على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى فريق عمل مناوب مساند له، وذلك سعياً لتحسين جودة عمل المراكز المناوبة.

ويشتمل فريق العمل المناوب على مدير قطاع مناوب وطبيب وصيدلي وأخصائي مخبرات ومشرف تمريض وسائق ومسؤول خدمات وصيانة مناوب.

وأوضحت "صحة عسير" أن تلك الخطوة تأتي بهدف سرعة معالجة أي احتياج أثناء عمل المراكز المناوبة بهدف تحسين جودة العمل داخل المراكز وسرعة التدخل في حل أي عوائق بضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

فيما قدم مدير قطاع أبها عائض عسيري شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:41 PM

استحداث فريق دعم مناوب بالقطاع الصحي بأبها يعمل على مدار 24 ساعة

يشتمل على طبيب وصيدلي وأخصائي مختبرات ومشرف تمريض ومسؤول خدمات

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بندر آل عوض - عسير
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698

أعلنت الإدارة العامة للصحة في منطقة عسير استحداث خدمة مدير القطاع المناوب بقطاع أبها للتواصل الفعال مع المراكز المناوبة على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى فريق عمل مناوب مساند له، وذلك سعياً لتحسين جودة عمل المراكز المناوبة.

ويشتمل فريق العمل المناوب على مدير قطاع مناوب وطبيب وصيدلي وأخصائي مخبرات ومشرف تمريض وسائق ومسؤول خدمات وصيانة مناوب.

وأوضحت "صحة عسير" أن تلك الخطوة تأتي بهدف سرعة معالجة أي احتياج أثناء عمل المراكز المناوبة بهدف تحسين جودة العمل داخل المراكز وسرعة التدخل في حل أي عوائق بضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

فيما قدم مدير قطاع أبها عائض عسيري شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية.

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