كلمة خادم الحرمين تبعث برسالة: السلع الأساسية "خط أحمر" تتعهد الدولة بحمايتها

بثت الطمأنينة في النفوس وأوضحت ما خفي على البعض

جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ إلى الشعب السعودي والمقيمين، لتوضح ملامح المشهد العام داخل المملكة، في حربها مع فيروس كورونا الجديد، كما توضح الكثير من المعلومات والخفايا التي كانت غائبة عن الكثيرين، بالقدر نفسه، وبثت الكلمة الطمأنينة في نفوس الجميع، وأكدت أن المملكة ومعها العالم، قادرة ـ بإذن الله ـ على تجاوز الظروف الاستثنائية التي يمر بها كوكب الأرض، مع انتشار هذا الفيروس مهددًاً البلاد والعباد.

وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المملكة، لمواجهة فيروس كورونا، لم ينس خادم الجرمين الشريفين التأكيد على أن المملكة، وضمن هذه الإجراءات، لن تتهاون في إيصال الخدمات إلى جميع من يعيش على تراب الوطن، من مواطنين ومقيمين وزوار، وعلى رأسها السلع الغذائية، والأدوية والعلاجات اللازمة، في إشارة إلى أن الدولة تتعهد تماماً بمراقبة الأسواق على مدار الساعة، للتأكد من توفير كل السلع اللازمة بأسعارها المعتادة، وأنها لن تتسامح مع أي شخص قد يحاول استغلال الموقف لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.

مراقبة الأسواق

وحملت كلمته ـ يحفظه الله ـ الكثير من المضامين، أولها أنه لا يوجد أي تساهل أو تراخ في مسألة توفير الغذاء والدواء في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها، ومثل هذا التعهد ظهرت بوادره في الأيام الماضية، إذ كانت الأسواق عامرة بجميع أنواع السلع المهمة والضرورية، ولم تشهد أي خلل أو نقص في أي سلعة، ويرجع هذا إلى قيام الجهات الرقابية في المملكة، بواجبها في مراقبة الأسواق على مدار الساعة، والضرب بيد من حديد لكل من يسعى أو يفكر في استغلال الموقف لتحقيق أي مكاسب شخصية على حساب الصالح العام. إذ تؤمن القيادة الرشيدة أن أي تلاعب في أسعار السلع أو في توفيرها بالكميات المعتادة، لا يتماشى مع المرحلة الراهنة، التي تتطلب توفير كل احتياجات المواطنين والمقيمين.

تعليمات صريحة

وبتعليمات صريحة ومباشرة، من القيادة الرشيدة، قامت جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة، بتوفير احتياجات الناس من السلع والخدمات، حيث مارست الجهات التنفيذية دورها الرقابي، للتأكد من ذلك، والحرص على وفرة الاحتياجات الضرورية والمتطلبات الأساسية في متناول المواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل في امدادات الغذاء والدواء والاحتياجات المعيشية أو مساس بأسعارها. هذا التعامل الراقي والنبيل، لم يكن جديداً على الأسواق السعودية في المملكة، التي لطالما كانت حريصة على أن تكون لديها أسواق مثالية في تعاملها مع المواطن، عبر توفير كل ما يحتاجه بالأسعار المعقولة، دون تلاعب أو احتكار أو استغلال أي ظروف، وقد ظهر هذا في مناسبات عديدة.

الوقت المناسب

ومن هنا يمكن القول إن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت في الوقت المناسب، بعد نوع من التوجس والريبة الذي تسرب إلى بعض المواطنين والمقيمين، جراء نشر بعض الشائعات والأقاويل التي أربكت الجميع، وأشعرتهم بالخوف، بيد أن خادم الحرمين، أكد أن المملكة ستتجاوز هذه المرحلة بتكاتف جميع مؤسسات الدولة، كلٌ في مكانه، إلى جانب الوعي والإدراك والشعور بالمسؤولية التي يتمتع بها المقيم والمواطن.