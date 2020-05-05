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أولى مبادراتها.. أكاديمية "نيوم" تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في 3 تخصصات

تهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لـ6000 متدرب خلال 5 سنوات

أطلقت شركة "نيوم"، اليوم، أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" الذي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس القادمة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وسيفتح البرنامج في عامه الأول أبوابه لنحو 1000 طالب، في ثلاثة تخصصات وهي، السياحة، والضيافة، والأمن السيبراني. وسيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي تم الإعلان عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك. ويدعم هذا البرنامج أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وستكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك، وبمقدور جميع المتقدمين التسجيل في البرنامج من خلال موقع الأكاديمية التي ستكون جزءاً من الحرم الجامعي لجامعة تبوك، على الرابط التالي: https://neom.ut.edu.sa/neomacademy/

وقال رئيس شركة نيوم المهندس نظمي النصر: "إن تمكين العقول والكفاءات أحد أهم أهداف مشروع نيوم ولهذا يسعدني أن أشهد اليوم انطلاقة هذا البرنامج الذي يفتح المجال للآلاف من أبناء المجتمع المحلي في نيوم والمناطق المجاورة، ليكونوا شركاءنا في بناء هذا المشروع الحلم الذي سيساهم في بناء مستقبل أفضل للمملكة وللإنسانية".

وقدم شكره لكل الشركاء الذين أسهموا في إطلاق أكاديمية نيوم، لتكون إضافة جديدة لمسيرة التعليم وتطوير الكفاءات في منطقة تبوك.

يُذكر أن برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" هو أحد برامج متعددة لبناء القدرات للمجتمع المحلي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة، وبرنامج للتدريب الصيفي للغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم. وجارٍ العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.

أكاديمية نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أولى مبادراتها.. أكاديمية "نيوم" تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في 3 تخصصات
سبق

أطلقت شركة "نيوم"، اليوم، أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" الذي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس القادمة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وسيفتح البرنامج في عامه الأول أبوابه لنحو 1000 طالب، في ثلاثة تخصصات وهي، السياحة، والضيافة، والأمن السيبراني. وسيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي تم الإعلان عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك. ويدعم هذا البرنامج أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وستكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك، وبمقدور جميع المتقدمين التسجيل في البرنامج من خلال موقع الأكاديمية التي ستكون جزءاً من الحرم الجامعي لجامعة تبوك، على الرابط التالي: https://neom.ut.edu.sa/neomacademy/

وقال رئيس شركة نيوم المهندس نظمي النصر: "إن تمكين العقول والكفاءات أحد أهم أهداف مشروع نيوم ولهذا يسعدني أن أشهد اليوم انطلاقة هذا البرنامج الذي يفتح المجال للآلاف من أبناء المجتمع المحلي في نيوم والمناطق المجاورة، ليكونوا شركاءنا في بناء هذا المشروع الحلم الذي سيساهم في بناء مستقبل أفضل للمملكة وللإنسانية".

وقدم شكره لكل الشركاء الذين أسهموا في إطلاق أكاديمية نيوم، لتكون إضافة جديدة لمسيرة التعليم وتطوير الكفاءات في منطقة تبوك.

يُذكر أن برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" هو أحد برامج متعددة لبناء القدرات للمجتمع المحلي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة، وبرنامج للتدريب الصيفي للغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم. وجارٍ العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:22 PM

أولى مبادراتها.. أكاديمية "نيوم" تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في 3 تخصصات

تهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لـ6000 متدرب خلال 5 سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أطلقت شركة "نيوم"، اليوم، أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" الذي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس القادمة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وسيفتح البرنامج في عامه الأول أبوابه لنحو 1000 طالب، في ثلاثة تخصصات وهي، السياحة، والضيافة، والأمن السيبراني. وسيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي تم الإعلان عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك. ويدعم هذا البرنامج أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وستكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك، وبمقدور جميع المتقدمين التسجيل في البرنامج من خلال موقع الأكاديمية التي ستكون جزءاً من الحرم الجامعي لجامعة تبوك، على الرابط التالي: https://neom.ut.edu.sa/neomacademy/

وقال رئيس شركة نيوم المهندس نظمي النصر: "إن تمكين العقول والكفاءات أحد أهم أهداف مشروع نيوم ولهذا يسعدني أن أشهد اليوم انطلاقة هذا البرنامج الذي يفتح المجال للآلاف من أبناء المجتمع المحلي في نيوم والمناطق المجاورة، ليكونوا شركاءنا في بناء هذا المشروع الحلم الذي سيساهم في بناء مستقبل أفضل للمملكة وللإنسانية".

وقدم شكره لكل الشركاء الذين أسهموا في إطلاق أكاديمية نيوم، لتكون إضافة جديدة لمسيرة التعليم وتطوير الكفاءات في منطقة تبوك.

يُذكر أن برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" هو أحد برامج متعددة لبناء القدرات للمجتمع المحلي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة، وبرنامج للتدريب الصيفي للغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم. وجارٍ العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.

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