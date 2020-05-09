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عسير.. الإطاحة بمواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية

ضبطهما أثناء العمل بمعدات ثقيلة خلال فترة منع التجول

ألقت السلطات الأمنية بمنطقة عسير مساء أمس القبض على مواطنين بتهمة محاولتهما الاعتداء على رئيس بلدية تتبع لأمانة منطقة عسير.

وكان رئيس البلدية قد شاهد في السادسة من مساء أمس، خلال جولاته الميدانية والرقابية، معدات ثقيلة تعمل وقت منع التجول دون التقيد بالتوجيهات.

وعند اقترابه من الشخصين الموجودين بالموقع، طلب منهما إبراز ما لديهما من تراخيص تتيح لهما العمل، فضلاً عن أن الوقت وقت منع تجول؛ فما كان من أحدهما إلا أن قام بالتلفظ عليه وتهديده، رغم أن هويته معلقة على صدره.

وقالت مصادر لـ"سبق": المواطن استشاط غضباً بعد تصوير رئيس البلدية مقطع فيديو لتوثيق الواقعة، والشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية والمتابعة في مثل هذه الحالات، وتوعد بما لا تُحمد عقباه في حال طالهما أي ضرر، وقام بتصوير لوحة مركبة المسؤول، وكاد أن يعتدي عليه لولا ترجّل سائق المعدة وتدخّله؛ لمنع حدوث أي اعتداء.

وتوجّه رئيس البلدية لمركز الشرطة لتحرير بلاغ بما حدث، قبل التحرك وتكثيف عمليات التحري والبحث، إلى أن تم القبض على المواطنين قرابة الساعة العاشرة مساء.

ولا تزال التحقيقات جارية؛ لمعرفة ملابسات القضية كاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. الإطاحة بمواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية
سبق

ألقت السلطات الأمنية بمنطقة عسير مساء أمس القبض على مواطنين بتهمة محاولتهما الاعتداء على رئيس بلدية تتبع لأمانة منطقة عسير.

وكان رئيس البلدية قد شاهد في السادسة من مساء أمس، خلال جولاته الميدانية والرقابية، معدات ثقيلة تعمل وقت منع التجول دون التقيد بالتوجيهات.

وعند اقترابه من الشخصين الموجودين بالموقع، طلب منهما إبراز ما لديهما من تراخيص تتيح لهما العمل، فضلاً عن أن الوقت وقت منع تجول؛ فما كان من أحدهما إلا أن قام بالتلفظ عليه وتهديده، رغم أن هويته معلقة على صدره.

وقالت مصادر لـ"سبق": المواطن استشاط غضباً بعد تصوير رئيس البلدية مقطع فيديو لتوثيق الواقعة، والشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية والمتابعة في مثل هذه الحالات، وتوعد بما لا تُحمد عقباه في حال طالهما أي ضرر، وقام بتصوير لوحة مركبة المسؤول، وكاد أن يعتدي عليه لولا ترجّل سائق المعدة وتدخّله؛ لمنع حدوث أي اعتداء.

وتوجّه رئيس البلدية لمركز الشرطة لتحرير بلاغ بما حدث، قبل التحرك وتكثيف عمليات التحري والبحث، إلى أن تم القبض على المواطنين قرابة الساعة العاشرة مساء.

ولا تزال التحقيقات جارية؛ لمعرفة ملابسات القضية كاملة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:48 PM

عسير.. الإطاحة بمواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية

ضبطهما أثناء العمل بمعدات ثقيلة خلال فترة منع التجول

A A A
محمد طيران - الرياض
12
16,783

ألقت السلطات الأمنية بمنطقة عسير مساء أمس القبض على مواطنين بتهمة محاولتهما الاعتداء على رئيس بلدية تتبع لأمانة منطقة عسير.

وكان رئيس البلدية قد شاهد في السادسة من مساء أمس، خلال جولاته الميدانية والرقابية، معدات ثقيلة تعمل وقت منع التجول دون التقيد بالتوجيهات.

وعند اقترابه من الشخصين الموجودين بالموقع، طلب منهما إبراز ما لديهما من تراخيص تتيح لهما العمل، فضلاً عن أن الوقت وقت منع تجول؛ فما كان من أحدهما إلا أن قام بالتلفظ عليه وتهديده، رغم أن هويته معلقة على صدره.

وقالت مصادر لـ"سبق": المواطن استشاط غضباً بعد تصوير رئيس البلدية مقطع فيديو لتوثيق الواقعة، والشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية والمتابعة في مثل هذه الحالات، وتوعد بما لا تُحمد عقباه في حال طالهما أي ضرر، وقام بتصوير لوحة مركبة المسؤول، وكاد أن يعتدي عليه لولا ترجّل سائق المعدة وتدخّله؛ لمنع حدوث أي اعتداء.

وتوجّه رئيس البلدية لمركز الشرطة لتحرير بلاغ بما حدث، قبل التحرك وتكثيف عمليات التحري والبحث، إلى أن تم القبض على المواطنين قرابة الساعة العاشرة مساء.

ولا تزال التحقيقات جارية؛ لمعرفة ملابسات القضية كاملة.

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