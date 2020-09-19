النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سابقة هي الأولى.. وثيقة "تأمين إجباري" ضد الطلاق بمصر

الزوج يسدد مبلغاً مالياً يتم تحديده من قبل الجهات المختصة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، في سابقة هي الأولى بتاريخ البلاد.
ووفق ما ذكر موقع "الشروق"، قال مصدر: إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأضاف: بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
ورأى محللون أن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، ما بين قائل إن المشروع يصب في صالح المطلقات، وآخر يراه عبئًا جديدًا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
وقالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرًا.
وأوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنوياً في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سابقة هي الأولى.. وثيقة "تأمين إجباري" ضد الطلاق بمصر
سبق

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، في سابقة هي الأولى بتاريخ البلاد.
ووفق ما ذكر موقع "الشروق"، قال مصدر: إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأضاف: بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
ورأى محللون أن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، ما بين قائل إن المشروع يصب في صالح المطلقات، وآخر يراه عبئًا جديدًا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
وقالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرًا.
وأوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنوياً في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
04:02 PM

سابقة هي الأولى.. وثيقة "تأمين إجباري" ضد الطلاق بمصر

الزوج يسدد مبلغاً مالياً يتم تحديده من قبل الجهات المختصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,740

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، في سابقة هي الأولى بتاريخ البلاد.
ووفق ما ذكر موقع "الشروق"، قال مصدر: إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأضاف: بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
ورأى محللون أن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، ما بين قائل إن المشروع يصب في صالح المطلقات، وآخر يراه عبئًا جديدًا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
وقالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرًا.
وأوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنوياً في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,972
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,936
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,504

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة