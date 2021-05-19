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الأمن اليمني يطيح بخلية إرهابية تابعة للحوثي في مأرب

قبض على عدد من عناصرها خلال زرع عبوات ناسفة

قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم (الأربعاء) على أفراد خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي الانقلابية، وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني بشرطة المحافظة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام.

وبيّن المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب، في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأضاف أن قوات الأمن ضبطت عددًا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

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الأمن اليمني يطيح بخلية إرهابية تابعة للحوثي في مأرب
سبق

قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم (الأربعاء) على أفراد خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي الانقلابية، وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني بشرطة المحافظة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام.

وبيّن المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب، في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأضاف أن قوات الأمن ضبطت عددًا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
08:20 PM

الأمن اليمني يطيح بخلية إرهابية تابعة للحوثي في مأرب

قبض على عدد من عناصرها خلال زرع عبوات ناسفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم (الأربعاء) على أفراد خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي الانقلابية، وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني بشرطة المحافظة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام.

وبيّن المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب، في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأضاف أن قوات الأمن ضبطت عددًا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

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