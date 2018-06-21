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أمريكا تُطلع "مجلس الأمن" على تحقيقاتها بشأن استهداف إيران لناقلات النفط

طلبت عقد جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل لكشف التفاصيل

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين المقبل.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها "رويترز": "سنُطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا".

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أمريكا تُطلع "مجلس الأمن" على تحقيقاتها بشأن استهداف إيران لناقلات النفط
سبق

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين المقبل.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها "رويترز": "سنُطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا".

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
06:42 PM

أمريكا تُطلع "مجلس الأمن" على تحقيقاتها بشأن استهداف إيران لناقلات النفط

طلبت عقد جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل لكشف التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين المقبل.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها "رويترز": "سنُطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا".

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