"الأكلبي" إلى مقدم بمرور الرياض

قلَّد مدير مرور الرياض العميد، سلطان بن مشنان السهلي، المقدم رائد الأكلبي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

وعبَّر" الأكلبي" عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الله أن تكون عوناً له على طاعة الله، ثم المليك والوطن.