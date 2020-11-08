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العارضة.. مواطن يُفاجَأ بالنيران تندلع بمركبته فجرًا.. وكاميرا تكشف الجاني

إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة التي باشرت التحقيق في ظروف وملابسات الجريمة

فوجئ مواطن في محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" بألسنة اللهب تلتهم مركبته فجر اليوم، وذلك أثناء عودته من المسجد؛ فتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، التي باشرت التحقيق.

وكشف مقطع فيديو لكاميرا مزروعة في أحد المنازل المجاورة لمنزل المواطن الحادثة؛ إذ ظهر شخص يسكب مادة مشتعلة على المركبة قبل أن يضرم النيران فيها، ثم لاذ بالفرار.

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العارضة.. مواطن يُفاجَأ بالنيران تندلع بمركبته فجرًا.. وكاميرا تكشف الجاني
سبق

فوجئ مواطن في محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" بألسنة اللهب تلتهم مركبته فجر اليوم، وذلك أثناء عودته من المسجد؛ فتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، التي باشرت التحقيق.

وكشف مقطع فيديو لكاميرا مزروعة في أحد المنازل المجاورة لمنزل المواطن الحادثة؛ إذ ظهر شخص يسكب مادة مشتعلة على المركبة قبل أن يضرم النيران فيها، ثم لاذ بالفرار.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:13 PM

العارضة.. مواطن يُفاجَأ بالنيران تندلع بمركبته فجرًا.. وكاميرا تكشف الجاني

إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة التي باشرت التحقيق في ظروف وملابسات الجريمة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
3
2,355

فوجئ مواطن في محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" بألسنة اللهب تلتهم مركبته فجر اليوم، وذلك أثناء عودته من المسجد؛ فتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، التي باشرت التحقيق.

وكشف مقطع فيديو لكاميرا مزروعة في أحد المنازل المجاورة لمنزل المواطن الحادثة؛ إذ ظهر شخص يسكب مادة مشتعلة على المركبة قبل أن يضرم النيران فيها، ثم لاذ بالفرار.

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