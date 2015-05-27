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لماذا نال مقدم حفل "جائزة مكة للتميز" إعجاب "خالد الفيصل"؟

حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية قادته إلى شد انتباه الحضور

أعجب به الأمير خالد الفيصل وشد انتباه الحضور، إنه الطالب عبدالله منصور العامر الطالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي يدرس بالمستوى الثاني بقسم الدراسات القضائية، مقدم حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين بمبادرات ملتقى مكة الثقافي، الذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس بمقر الإمارة بجدة.

و"العامر" حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية؛ حيث اكتشف فخامة صوته من خلال فريق الإعلام التطوعي في جمعية هدية الحاج والمعتمر، وبدأ معهم تقديم بعض اللقاءات الرسمية والتعليق الصوتي على الإنتاج المرئي.

هذا وقد كتب له النص الإعلامي علي بن غرسان؛ حيث حرص على الخروج عن التقليدية في التقديم والغوص في شيء من ثقافة الأمير وفكره ونتاجه الأدبي لا سيما والحفل مرتبط بالتميز.

و"العامر" يمتلك حسًّا لغويًّا سريع التعاطي مع النص وإخراج المفردة وأجاد كل مفاصله؛ مما جعله لحظة القاء محل إعجاب الأمير والحاضرين جميعًا.

جائزة مكة للتميز الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا نال مقدم حفل "جائزة مكة للتميز" إعجاب "خالد الفيصل"؟
سبق

أعجب به الأمير خالد الفيصل وشد انتباه الحضور، إنه الطالب عبدالله منصور العامر الطالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي يدرس بالمستوى الثاني بقسم الدراسات القضائية، مقدم حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين بمبادرات ملتقى مكة الثقافي، الذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس بمقر الإمارة بجدة.

و"العامر" حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية؛ حيث اكتشف فخامة صوته من خلال فريق الإعلام التطوعي في جمعية هدية الحاج والمعتمر، وبدأ معهم تقديم بعض اللقاءات الرسمية والتعليق الصوتي على الإنتاج المرئي.

هذا وقد كتب له النص الإعلامي علي بن غرسان؛ حيث حرص على الخروج عن التقليدية في التقديم والغوص في شيء من ثقافة الأمير وفكره ونتاجه الأدبي لا سيما والحفل مرتبط بالتميز.

و"العامر" يمتلك حسًّا لغويًّا سريع التعاطي مع النص وإخراج المفردة وأجاد كل مفاصله؛ مما جعله لحظة القاء محل إعجاب الأمير والحاضرين جميعًا.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:36 PM
اخر تعديل
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:10 PM

لماذا نال مقدم حفل "جائزة مكة للتميز" إعجاب "خالد الفيصل"؟

حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية قادته إلى شد انتباه الحضور

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
5,614

أعجب به الأمير خالد الفيصل وشد انتباه الحضور، إنه الطالب عبدالله منصور العامر الطالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي يدرس بالمستوى الثاني بقسم الدراسات القضائية، مقدم حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين بمبادرات ملتقى مكة الثقافي، الذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس بمقر الإمارة بجدة.

و"العامر" حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية؛ حيث اكتشف فخامة صوته من خلال فريق الإعلام التطوعي في جمعية هدية الحاج والمعتمر، وبدأ معهم تقديم بعض اللقاءات الرسمية والتعليق الصوتي على الإنتاج المرئي.

هذا وقد كتب له النص الإعلامي علي بن غرسان؛ حيث حرص على الخروج عن التقليدية في التقديم والغوص في شيء من ثقافة الأمير وفكره ونتاجه الأدبي لا سيما والحفل مرتبط بالتميز.

و"العامر" يمتلك حسًّا لغويًّا سريع التعاطي مع النص وإخراج المفردة وأجاد كل مفاصله؛ مما جعله لحظة القاء محل إعجاب الأمير والحاضرين جميعًا.

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