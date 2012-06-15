"آل علي" يحتفل بزواج نجليه "فيصل" و"محمد"

احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء.
احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء.
احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء.
احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء.