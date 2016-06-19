"عبدالمجيد" يحتفل بدخوله القفص الذهبي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-18
احتفل الشاب "عبدالمجيد ين علي محمد المهجري" بزواجه في حفل بهيج بقاعة المعالي بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بمنطقة جازان.
شهد الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "المهجري" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
11:57 PM
"عبدالمجيد" يحتفل بدخوله القفص الذهبي
احتفل الشاب "عبدالمجيد ين علي محمد المهجري" بزواجه في حفل بهيج بقاعة المعالي بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بمنطقة جازان.
شهد الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "المهجري" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.