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رعب كورونا.. "ليتواني" يحتجز زوجته بالحمام

قال: وفق نصائح الأطباء وضعتُها بالحجر الصحي!!

احتجز مواطن ليتواني، زوجته عنوة في الحمام؛ بسبب قلقه من احتمال إصابتها بعدوى فيروس كورونا.

واتصلت المرأة بالشرطة مستغيثة بها، وأبلغت أنها مقيدة في حمام منزلها في العاصمة الليتوانية فيلنوس.

جاء هذ الحادث وفق "روسيا اليوم"، بعد أن سمع الرجل بأن زوجته التقت بامرأة صينية كانت في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررًا بتفشي الوباء.

وحين حضرت الشرطة إلى المنزل، ادعى الزوج أنه تصرف وفقًا لنصائح الأطباء، ووضع زوجته في الحجر الصحي!

وقالت الشرطة: إن الرجل أفاد بأنه كان يتشاور بواسطة الهاتف مع الأطباء حول كيفية تجنب العدوى.

ولم تسجل جمهورية ليتوانيا حتى الآن إلا حالة عدوى واحدة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أكدته وزارة الصحة هناك يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الحكومة حينها أنها ستنشر قوات في المطارات وعلى الحدود؛ في محاولة لمنع انتشار العدوى.

لحسن حظ الزوجة، أن الفحوص الطبية أثبتت أنها خالية من فيروس كورونا، ومر الأمر بسلام، عدا محنة سجنها في الحمام.

فيروس كورونا الجديد مواطن ليتواني

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رعب كورونا.. "ليتواني" يحتجز زوجته بالحمام
سبق

احتجز مواطن ليتواني، زوجته عنوة في الحمام؛ بسبب قلقه من احتمال إصابتها بعدوى فيروس كورونا.

واتصلت المرأة بالشرطة مستغيثة بها، وأبلغت أنها مقيدة في حمام منزلها في العاصمة الليتوانية فيلنوس.

جاء هذ الحادث وفق "روسيا اليوم"، بعد أن سمع الرجل بأن زوجته التقت بامرأة صينية كانت في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررًا بتفشي الوباء.

وحين حضرت الشرطة إلى المنزل، ادعى الزوج أنه تصرف وفقًا لنصائح الأطباء، ووضع زوجته في الحجر الصحي!

وقالت الشرطة: إن الرجل أفاد بأنه كان يتشاور بواسطة الهاتف مع الأطباء حول كيفية تجنب العدوى.

ولم تسجل جمهورية ليتوانيا حتى الآن إلا حالة عدوى واحدة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أكدته وزارة الصحة هناك يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الحكومة حينها أنها ستنشر قوات في المطارات وعلى الحدود؛ في محاولة لمنع انتشار العدوى.

لحسن حظ الزوجة، أن الفحوص الطبية أثبتت أنها خالية من فيروس كورونا، ومر الأمر بسلام، عدا محنة سجنها في الحمام.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:04 AM

رعب كورونا.. "ليتواني" يحتجز زوجته بالحمام

قال: وفق نصائح الأطباء وضعتُها بالحجر الصحي!!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,641

احتجز مواطن ليتواني، زوجته عنوة في الحمام؛ بسبب قلقه من احتمال إصابتها بعدوى فيروس كورونا.

واتصلت المرأة بالشرطة مستغيثة بها، وأبلغت أنها مقيدة في حمام منزلها في العاصمة الليتوانية فيلنوس.

جاء هذ الحادث وفق "روسيا اليوم"، بعد أن سمع الرجل بأن زوجته التقت بامرأة صينية كانت في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررًا بتفشي الوباء.

وحين حضرت الشرطة إلى المنزل، ادعى الزوج أنه تصرف وفقًا لنصائح الأطباء، ووضع زوجته في الحجر الصحي!

وقالت الشرطة: إن الرجل أفاد بأنه كان يتشاور بواسطة الهاتف مع الأطباء حول كيفية تجنب العدوى.

ولم تسجل جمهورية ليتوانيا حتى الآن إلا حالة عدوى واحدة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أكدته وزارة الصحة هناك يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الحكومة حينها أنها ستنشر قوات في المطارات وعلى الحدود؛ في محاولة لمنع انتشار العدوى.

لحسن حظ الزوجة، أن الفحوص الطبية أثبتت أنها خالية من فيروس كورونا، ومر الأمر بسلام، عدا محنة سجنها في الحمام.

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