سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:06 PM

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737





A A A





0 مشاركة

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.