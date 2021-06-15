مشهد مرعب لكلاب ضالة في بريدة.. و"الأمانة" للسكان: بقايا طعامكم السبب!

"اليوسف": تمت مباشرة الحالة في حينها وتطبيق الإجراءات المتبعة للمكافحة

أرجعت أمانة منطقة القصيم، سبب تواجد وتكاثر الكلاب الضالة داخل الأحياء وأطراف المدن إلى بقايا الأطعمة التي يتخلص منها السكان ويتم رميها بعيداً عن الحاويات المخصصة.

وخرجت "الأمانة" ببيان عقب تداول فيديو بحي الروابي بمدينة بريدة يظهر مجموعة كبيرة من الكلاب تهاجم بعضها داخل حي سكني في مشهد مرعب للسكان ولكل من شاهد الفيديو.

وقالت في بيانها: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود عدد من الكلاب الضالة في أحد أحياء مدينة بريدة، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم عبدالكريم اليوسف، أن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانية المختصة".

وأكد المتحدث الرسمي، أن أعمال الأمانة لمكافحة الحيوانات الضالة متواصلة في كافة أحياء المدينة للمحافظة على سلامة الجميع، مع التركيز على الأحياء القريبة من المزارع والأحياء الواقعة على أطراف النطاق العمراني لمدينة بريدة.

ودعت أمانة منطقة القصيم كافة سكان المدينة إلى أهمية التعاون مع جهود الأمانة بهذا الاتجاه، وذلك بعدم رمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء كون هذا السلوك يعد واحدًا من أهم عناصر جذب الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت أن الإجراء السليم للتعامل مع بقايا الأطعمة يتم بوضعها في حاويات بقايا الأطعمة المخصصة لهذا الشأن والمميزة باللون الأخضر والتي يتم رفعها بشكل يومي عبر سيارات خاصة والتعامل معها بشكل مستقل عن النفايات المنزلية احتراماً للنعمة وبطريقة آمنة للبيئة.