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أمين الجالية اليمنية يهنئ بذكرى اليوم الوطني للمملكة: مناسبة سعيدة لليمنيين كافة

"باهميل" أعرب عن أمنياته للسعودية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة

هنأ أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ91، متمنيًا في هذا الصدد للمملكة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

واعتبر أمين عام الجالية اليمنية بأن حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمثل مناسبة سعيدة لكل اليمنيين، منوهًا بما تقدمه المملكة العربية السعودية منذ القدم من دعم ومساندة للشعب اليمني في كل المجالات.

وأشاد باهميل بالجهود الكريمة الذي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه المواقف تأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك، ودورها المهم في مساندة الحكومة الشرعية، وكبح نفوذ التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة.

ولفت أمين عام الجالية ما حققته المملكة على الصعيدين المحلي والدولي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، حفظهما الله والدور المحوري الذي تلعبه السعودية في خدمة العالم الإسلامي وإرساء قيم الخير والسلام في العالم.

وقدم باهميل الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا على ما يقدمونه للجالية اليمنية، مؤكدًا أن الجالية تقدر وتثمن عاليًا هذه الجهود.

وتمنى للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار لمواصلة دورها الإنساني المهم في العالم أجمع.

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أمين الجالية اليمنية يهنئ بذكرى اليوم الوطني للمملكة: مناسبة سعيدة لليمنيين كافة
سبق

هنأ أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ91، متمنيًا في هذا الصدد للمملكة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

واعتبر أمين عام الجالية اليمنية بأن حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمثل مناسبة سعيدة لكل اليمنيين، منوهًا بما تقدمه المملكة العربية السعودية منذ القدم من دعم ومساندة للشعب اليمني في كل المجالات.

وأشاد باهميل بالجهود الكريمة الذي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه المواقف تأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك، ودورها المهم في مساندة الحكومة الشرعية، وكبح نفوذ التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة.

ولفت أمين عام الجالية ما حققته المملكة على الصعيدين المحلي والدولي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، حفظهما الله والدور المحوري الذي تلعبه السعودية في خدمة العالم الإسلامي وإرساء قيم الخير والسلام في العالم.

وقدم باهميل الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا على ما يقدمونه للجالية اليمنية، مؤكدًا أن الجالية تقدر وتثمن عاليًا هذه الجهود.

وتمنى للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار لمواصلة دورها الإنساني المهم في العالم أجمع.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:18 PM

أمين الجالية اليمنية يهنئ بذكرى اليوم الوطني للمملكة: مناسبة سعيدة لليمنيين كافة

"باهميل" أعرب عن أمنياته للسعودية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
455

هنأ أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ91، متمنيًا في هذا الصدد للمملكة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

واعتبر أمين عام الجالية اليمنية بأن حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمثل مناسبة سعيدة لكل اليمنيين، منوهًا بما تقدمه المملكة العربية السعودية منذ القدم من دعم ومساندة للشعب اليمني في كل المجالات.

وأشاد باهميل بالجهود الكريمة الذي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه المواقف تأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك، ودورها المهم في مساندة الحكومة الشرعية، وكبح نفوذ التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة.

ولفت أمين عام الجالية ما حققته المملكة على الصعيدين المحلي والدولي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، حفظهما الله والدور المحوري الذي تلعبه السعودية في خدمة العالم الإسلامي وإرساء قيم الخير والسلام في العالم.

وقدم باهميل الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا على ما يقدمونه للجالية اليمنية، مؤكدًا أن الجالية تقدر وتثمن عاليًا هذه الجهود.

وتمنى للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار لمواصلة دورها الإنساني المهم في العالم أجمع.

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