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استشاري يوضح أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية ونسبة حمايتها

قال: أعراضها "ارتفاع الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية وقشعريرة"

أكد استشاري الباطنية ورئيس قسم العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض الدكتور زكي بن عبدالله السراحين، أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها "السراحين" في مقر وقف ديوانية آل حسين التاريخية، مساء أمس الإثنين، بحضور فريق طبي من المستشفى، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحي.

وقال "السراحين": إن "الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوّثة".

وأشار إلى أن فترة الإصابة تراوح بين يوم واحد -قبل ظهور الأعراض- إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.

وأكد "السراحين"، أهمية أخذ تطعيمات "الإنفلونزا الموسمية" ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مبيناً أن التطعيمات تحمي 92% ممن يحصلون عليها.

وبشأن الأعراض، بيَّن "السراحين"، أنها "ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية، قشعريرة وتعرق، صداع، سعال جاف مستمر، تعب وإرهاق، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم في العضلات".

وذكر الاستشاري، أن "الفئات الأكثر عرضة، هي "العاملون في المجال الصحي، المصابون بأمراض مزمنة، الأطفال، كبار السن، الحوامل".

واختتم "السراحين"، حديثه بتوجيه الشكر إلى ديوانية آل حسين التاريخية، والقائم عليها، المستشار عبدالعزيز آل حسين، لهذه الشراكة المجتمعية المتميزة، متمنياً أن تتكرر خلال الفترات المقبلة.

من جانبه، ألقى المستشار عبدالعزيز آل حسين، كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بجهود وزارة الصحة في التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، ومشيداً بالفريق الطبي من مستشفى الإمام بالرياض.

كما وجه "آل حسين"، الشكر إلى مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني، ومدير العلاقات والإعلام والصحي بالمستشفى فواز الحربي، والطاقم الطبي والتمريض، والدكتور المحاضر زكي عبدالله السراحين".

وفي ختام اليوم، سلَّم المستشار عبدالعزيز الحسين، عدداً من شهادات التقدير والدروع التذكارية إلى المشاركين في الحملة بـ"الديوانية" نظير جهودهم الكبيرة.

استشاري تطعيم الإنفلونزا الموسمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري يوضح أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية ونسبة حمايتها
سبق

أكد استشاري الباطنية ورئيس قسم العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض الدكتور زكي بن عبدالله السراحين، أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها "السراحين" في مقر وقف ديوانية آل حسين التاريخية، مساء أمس الإثنين، بحضور فريق طبي من المستشفى، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحي.

وقال "السراحين": إن "الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوّثة".

وأشار إلى أن فترة الإصابة تراوح بين يوم واحد -قبل ظهور الأعراض- إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.

وأكد "السراحين"، أهمية أخذ تطعيمات "الإنفلونزا الموسمية" ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مبيناً أن التطعيمات تحمي 92% ممن يحصلون عليها.

وبشأن الأعراض، بيَّن "السراحين"، أنها "ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية، قشعريرة وتعرق، صداع، سعال جاف مستمر، تعب وإرهاق، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم في العضلات".

وذكر الاستشاري، أن "الفئات الأكثر عرضة، هي "العاملون في المجال الصحي، المصابون بأمراض مزمنة، الأطفال، كبار السن، الحوامل".

واختتم "السراحين"، حديثه بتوجيه الشكر إلى ديوانية آل حسين التاريخية، والقائم عليها، المستشار عبدالعزيز آل حسين، لهذه الشراكة المجتمعية المتميزة، متمنياً أن تتكرر خلال الفترات المقبلة.

من جانبه، ألقى المستشار عبدالعزيز آل حسين، كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بجهود وزارة الصحة في التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، ومشيداً بالفريق الطبي من مستشفى الإمام بالرياض.

كما وجه "آل حسين"، الشكر إلى مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني، ومدير العلاقات والإعلام والصحي بالمستشفى فواز الحربي، والطاقم الطبي والتمريض، والدكتور المحاضر زكي عبدالله السراحين".

وفي ختام اليوم، سلَّم المستشار عبدالعزيز الحسين، عدداً من شهادات التقدير والدروع التذكارية إلى المشاركين في الحملة بـ"الديوانية" نظير جهودهم الكبيرة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:35 AM

استشاري يوضح أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية ونسبة حمايتها

قال: أعراضها "ارتفاع الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية وقشعريرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد استشاري الباطنية ورئيس قسم العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض الدكتور زكي بن عبدالله السراحين، أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها "السراحين" في مقر وقف ديوانية آل حسين التاريخية، مساء أمس الإثنين، بحضور فريق طبي من المستشفى، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحي.

وقال "السراحين": إن "الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوّثة".

وأشار إلى أن فترة الإصابة تراوح بين يوم واحد -قبل ظهور الأعراض- إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.

وأكد "السراحين"، أهمية أخذ تطعيمات "الإنفلونزا الموسمية" ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مبيناً أن التطعيمات تحمي 92% ممن يحصلون عليها.

وبشأن الأعراض، بيَّن "السراحين"، أنها "ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية، قشعريرة وتعرق، صداع، سعال جاف مستمر، تعب وإرهاق، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم في العضلات".

وذكر الاستشاري، أن "الفئات الأكثر عرضة، هي "العاملون في المجال الصحي، المصابون بأمراض مزمنة، الأطفال، كبار السن، الحوامل".

واختتم "السراحين"، حديثه بتوجيه الشكر إلى ديوانية آل حسين التاريخية، والقائم عليها، المستشار عبدالعزيز آل حسين، لهذه الشراكة المجتمعية المتميزة، متمنياً أن تتكرر خلال الفترات المقبلة.

من جانبه، ألقى المستشار عبدالعزيز آل حسين، كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بجهود وزارة الصحة في التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، ومشيداً بالفريق الطبي من مستشفى الإمام بالرياض.

كما وجه "آل حسين"، الشكر إلى مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني، ومدير العلاقات والإعلام والصحي بالمستشفى فواز الحربي، والطاقم الطبي والتمريض، والدكتور المحاضر زكي عبدالله السراحين".

وفي ختام اليوم، سلَّم المستشار عبدالعزيز الحسين، عدداً من شهادات التقدير والدروع التذكارية إلى المشاركين في الحملة بـ"الديوانية" نظير جهودهم الكبيرة.

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