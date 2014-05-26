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رواية أردنية تفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2021

دورتها الـ14 شهدت 121 عملًا روائيًّا من 13 دولة

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء 25 مايو، اسم الرواية الفائزة بـ"البوكر العربية" في دورتها 14 لعام 2021.

واختيرت رواية "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس، للفوز بجائزة البوكر العربي لهذا العام؛ وفقًا لرئيس لجنة التحكيم الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، عبر المؤتمر الصحفي الذي بث مباشرة عبر قناة الجائزة العالمية للرواية العربية على "يوتيوب".

وتروي "دفاتر الوراق" -بحسب "روسيا اليوم"- قصة قارئ نَهِم مصاب بالفصام وينفذ سلسلة من الجرائم متخفيًا وراء أقنعة شخصيات روائية.

وتضمنت القائمة القصيرة لدورة الجائزة الرابعة عشرة هذا العام، روايات "الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي و"الملف 42" للمغربي عبدالمجيد سباطة و"عين حمورابي" للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله و"نازلة دار الأكابر" للتونسية أميرة غنيم و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل.

ويتنافس الكُتّاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي؛ فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وتَلَقّت "جائزة البوكر" في دورتها الرابعة عشرة 121 عملًا روائيًّا من 13 دولة، قبل أن تعلن لجنةُ التحكيم القائمةَ الطويلة بداية هذا الشهر وضمت 16 عملًا، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من المترجمة اللبنانية صفاء جبران، والمترجم المغربي محمد آيت حنا، والكاتب اليمني علي المقري، والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

يشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي؛ حيث تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر.

وتأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها "مؤسسة جائزة البوكر" في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي. وتمنح الجائزة في مجال الرواية حصرًا، ويقع ترشيح قائمة طويلة يستخلص منها قائمة نهائية قصيرة من ست روايات لتتنافس على الجائزة.

جائزة البوكر العربية لعام 2021

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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رواية أردنية تفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2021
سبق

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء 25 مايو، اسم الرواية الفائزة بـ"البوكر العربية" في دورتها 14 لعام 2021.

واختيرت رواية "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس، للفوز بجائزة البوكر العربي لهذا العام؛ وفقًا لرئيس لجنة التحكيم الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، عبر المؤتمر الصحفي الذي بث مباشرة عبر قناة الجائزة العالمية للرواية العربية على "يوتيوب".

وتروي "دفاتر الوراق" -بحسب "روسيا اليوم"- قصة قارئ نَهِم مصاب بالفصام وينفذ سلسلة من الجرائم متخفيًا وراء أقنعة شخصيات روائية.

وتضمنت القائمة القصيرة لدورة الجائزة الرابعة عشرة هذا العام، روايات "الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي و"الملف 42" للمغربي عبدالمجيد سباطة و"عين حمورابي" للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله و"نازلة دار الأكابر" للتونسية أميرة غنيم و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل.

ويتنافس الكُتّاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي؛ فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وتَلَقّت "جائزة البوكر" في دورتها الرابعة عشرة 121 عملًا روائيًّا من 13 دولة، قبل أن تعلن لجنةُ التحكيم القائمةَ الطويلة بداية هذا الشهر وضمت 16 عملًا، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من المترجمة اللبنانية صفاء جبران، والمترجم المغربي محمد آيت حنا، والكاتب اليمني علي المقري، والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

يشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي؛ حيث تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر.

وتأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها "مؤسسة جائزة البوكر" في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي. وتمنح الجائزة في مجال الرواية حصرًا، ويقع ترشيح قائمة طويلة يستخلص منها قائمة نهائية قصيرة من ست روايات لتتنافس على الجائزة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
01:50 PM

رواية أردنية تفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2021

دورتها الـ14 شهدت 121 عملًا روائيًّا من 13 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء 25 مايو، اسم الرواية الفائزة بـ"البوكر العربية" في دورتها 14 لعام 2021.

واختيرت رواية "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس، للفوز بجائزة البوكر العربي لهذا العام؛ وفقًا لرئيس لجنة التحكيم الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، عبر المؤتمر الصحفي الذي بث مباشرة عبر قناة الجائزة العالمية للرواية العربية على "يوتيوب".

وتروي "دفاتر الوراق" -بحسب "روسيا اليوم"- قصة قارئ نَهِم مصاب بالفصام وينفذ سلسلة من الجرائم متخفيًا وراء أقنعة شخصيات روائية.

وتضمنت القائمة القصيرة لدورة الجائزة الرابعة عشرة هذا العام، روايات "الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي و"الملف 42" للمغربي عبدالمجيد سباطة و"عين حمورابي" للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله و"نازلة دار الأكابر" للتونسية أميرة غنيم و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل.

ويتنافس الكُتّاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي؛ فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وتَلَقّت "جائزة البوكر" في دورتها الرابعة عشرة 121 عملًا روائيًّا من 13 دولة، قبل أن تعلن لجنةُ التحكيم القائمةَ الطويلة بداية هذا الشهر وضمت 16 عملًا، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من المترجمة اللبنانية صفاء جبران، والمترجم المغربي محمد آيت حنا، والكاتب اليمني علي المقري، والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

يشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي؛ حيث تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر.

وتأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها "مؤسسة جائزة البوكر" في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي. وتمنح الجائزة في مجال الرواية حصرًا، ويقع ترشيح قائمة طويلة يستخلص منها قائمة نهائية قصيرة من ست روايات لتتنافس على الجائزة.

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