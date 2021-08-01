شاهد رئة الباحة.. عناق الأشجار والطبيعة والغيوم يجعل غابة رغدان وجهة للسياح

تتميز بموقع مميز يطل على تهامة من ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر

تُعرف غابة رغدان بأنها رئة منطقة الباحة ومن أجمل متنزهاتها، وتكثر بها أشجار العرعر، إضافة إلى الخدمات والمرافق التي تحتاج إليها الأسرة.

وتتميز الغابة بموقع مميز يطل على تهامة من ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، حيث تتعانق الأشجار والطبيعة والغيوم، في مشهد يحمل السائح إلى أجواء ساحرة.

ويشهد متنزه غابة رغدان هذه الأيام إقبالاً من السيّاح والزوّار، منذ أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامجها صيف السعودية في الـ 24 من يونيو الماضي، تحت شعار "صيفنا على جوك"، الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل في 11 وجهة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يفضّل السياح والزوار قضاء أوقات ممتعة بصحبة عائلاتهم؛ نظراً لما تتمتع به منطقة الباحة بشكل عام، وغابة رغدان بشكل خاص من أجواء ساحرة ومناظر طبيعية خلابة.

وتوفر الهيئة السعودية للسياحة عبر موقع "روح السعودية"، ومن خلال برنامجها "صيفنا على جوك"، أكثر من 500 تجربة ونشاط سياحي، يقدمها ما يزيد على 250 شريكاً من القطاع الخاص.

وتعد غابة رغدان إحدى أهم المناطق التي يقبل عليها السياح في منطقة الباحة، نظراً لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة ساحرة، حيث تمثل أشجار العرعر التي تغطي أكثر من 90% من مساحة غابة رغدان؛ التي تقدر بـ 600 ألف متر مربع؛ حيث تتميز بأغصانها المتشابكة، التي تشكّل مساحات كبيرة من الظلال، كما أن العرعر من الأشجار الدائمة الخضرة التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من الأشجار المعمرة الجميلة ذات الرائحة الأخّاذة.

وتتخلل الغابة ممرات حجرية بمداخل المتنزه لتتيح للزائرين والمصطافين مشاهدة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة، إضافة إلى تأهيل عديد من مرافقها التي تشمل الجلسات والألعاب الترفيهية والأكشاك والإنارة ودورات المياه، كما تضم أيضاً شلالات مائية مضيئة، وممرات مجهزة ومجاري منظمة لمياه الأمطار، إضافة إلى تأهيل وتجهيز مواقع لزراعة أشجار الزيتون.

وتشهد الغابة كثيراً من التطور عاماً بعد آخر لاستقبال الزوّار والسيّاح، حيث هيّأت أمانة الباحة عديداً من المواقع لتنفيذ جملة من الفعاليات مثل الممرات المضيئة التي تضم عديداً من عربات الفودترك، والجسر المعلق والانزلاق الحر.

وتتمتع غابة رغدان بسحر نادر، كما تتمتع بإطلالة بانورامية خلابة على غابات كثيفة مغطاة بالضباب فوق قمم الجبال، مما يجعلها المكان الأكثر جذباً للرحلات العائلية، للاستمتاع بالطبيعة والاسترخاء بين أحضانها.