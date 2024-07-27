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العثور على مقبرة جماعية لكويتيين في جنوب العراق

بيان رسمي: تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات

عثر اليوم السبت على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية على أنها لأسرى كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية المثنى العراقية.

ووفق وكالة الانباء الكويتية أعلن محافظ المثنى العراقية أحمد منفي في بيان أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى.

وبيّن منفي أن الحكومة المحلية في المحافظة أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي قد أعلنت قبل أيام العثور على رفات أسرى كويتيين في بادية المثنى وقد تم نقلهم إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على البصمة الوراثية لهم.

وسبق للجهات الحكومية العراقية أن عثرت على العشرات من المقابر الجماعية في بادية المثنى لمعارضين عراقيين ومدنيين من مختلف الطوائف العراقية كان النظام السابق قد أعدمهم في تلك المنطقة النائية جنوبي البلاد.

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العثور على مقبرة جماعية لكويتيين في جنوب العراق
سبق

عثر اليوم السبت على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية على أنها لأسرى كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية المثنى العراقية.

ووفق وكالة الانباء الكويتية أعلن محافظ المثنى العراقية أحمد منفي في بيان أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى.

وبيّن منفي أن الحكومة المحلية في المحافظة أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي قد أعلنت قبل أيام العثور على رفات أسرى كويتيين في بادية المثنى وقد تم نقلهم إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على البصمة الوراثية لهم.

وسبق للجهات الحكومية العراقية أن عثرت على العشرات من المقابر الجماعية في بادية المثنى لمعارضين عراقيين ومدنيين من مختلف الطوائف العراقية كان النظام السابق قد أعدمهم في تلك المنطقة النائية جنوبي البلاد.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
03:17 PM

العثور على مقبرة جماعية لكويتيين في جنوب العراق

بيان رسمي: تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,473

عثر اليوم السبت على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية على أنها لأسرى كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية المثنى العراقية.

ووفق وكالة الانباء الكويتية أعلن محافظ المثنى العراقية أحمد منفي في بيان أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى.

وبيّن منفي أن الحكومة المحلية في المحافظة أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي قد أعلنت قبل أيام العثور على رفات أسرى كويتيين في بادية المثنى وقد تم نقلهم إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على البصمة الوراثية لهم.

وسبق للجهات الحكومية العراقية أن عثرت على العشرات من المقابر الجماعية في بادية المثنى لمعارضين عراقيين ومدنيين من مختلف الطوائف العراقية كان النظام السابق قد أعدمهم في تلك المنطقة النائية جنوبي البلاد.

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