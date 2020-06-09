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الأولى بالمملكة.. جلسات برمجة قوقعة عن بُعد في "سعود الطبية"

القحطاني: اُعتمدت في ظل ظروف جائحة كورونا وسيتم الاستمرار عليها

استحدثت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز زراعة القوقعة جلسات برمجة جهاز القوقعة الإلكترونية عن بُعد للأطفال المقيمين بالمنطقة الشرقية، حيث تمت برمجة معالج القوقعة بنجاح، وتُعد هذه الخطوة هي الأولى على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مركز زراعة القوقعة بالمدينة الدكتور بندر القحطاني؛ أن هذه الخدمة الحديثة تم اعتمادها بالمركز في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة، وسيتم الاستمرار عليها مع الحالات التي يصعب حضورها للعيادة، سواء في منطقة الرياض أو في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن مركز زراعة القوقعة بمدينة الملك سعود الطبية تم إطلاقه عام 2013م، وأجرى عديداً من عمليات زراعة القوقعة وزراعة المعينات السمعية.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأولى بالمملكة.. جلسات برمجة قوقعة عن بُعد في "سعود الطبية"
سبق

استحدثت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز زراعة القوقعة جلسات برمجة جهاز القوقعة الإلكترونية عن بُعد للأطفال المقيمين بالمنطقة الشرقية، حيث تمت برمجة معالج القوقعة بنجاح، وتُعد هذه الخطوة هي الأولى على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مركز زراعة القوقعة بالمدينة الدكتور بندر القحطاني؛ أن هذه الخدمة الحديثة تم اعتمادها بالمركز في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة، وسيتم الاستمرار عليها مع الحالات التي يصعب حضورها للعيادة، سواء في منطقة الرياض أو في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن مركز زراعة القوقعة بمدينة الملك سعود الطبية تم إطلاقه عام 2013م، وأجرى عديداً من عمليات زراعة القوقعة وزراعة المعينات السمعية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:49 PM

الأولى بالمملكة.. جلسات برمجة قوقعة عن بُعد في "سعود الطبية"

القحطاني: اُعتمدت في ظل ظروف جائحة كورونا وسيتم الاستمرار عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استحدثت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز زراعة القوقعة جلسات برمجة جهاز القوقعة الإلكترونية عن بُعد للأطفال المقيمين بالمنطقة الشرقية، حيث تمت برمجة معالج القوقعة بنجاح، وتُعد هذه الخطوة هي الأولى على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مركز زراعة القوقعة بالمدينة الدكتور بندر القحطاني؛ أن هذه الخدمة الحديثة تم اعتمادها بالمركز في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة، وسيتم الاستمرار عليها مع الحالات التي يصعب حضورها للعيادة، سواء في منطقة الرياض أو في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن مركز زراعة القوقعة بمدينة الملك سعود الطبية تم إطلاقه عام 2013م، وأجرى عديداً من عمليات زراعة القوقعة وزراعة المعينات السمعية.

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