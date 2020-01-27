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"الداير" تتأهب لعرس "القهوة الخولانية" السابع.. الخميس المقبل

المحافظ وقف على موقع المهرجان واستعدادات اللجان

وقف نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير المشرف العام على مهرجان البن، على موقع مهرجان البُن السابع بمحافظة الداير، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل برعاية كريمة من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور نائبه.

وتابع "ابن لبدة" آخر الاستعدادات للجان المهرجان، واستمع إلى شرح مفصَّل من رئيس المهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، واطلع على التجهيزات لمعرض البُن، والإعداد للمسرح وسير العمل.

وتزينت مداخل وشوارع محافظة الداير باللوحات والصور الترحيبية بالأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان -حفظه الله-، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ أنهت بلدية الداير بالتعاون مع إدارة مهرجان البُن، وبإشراف محافظ الداير نايف بن لبدة، تركيب عدد كبير من اللوحات على الطرق ومداخل المحافظة.

وكانت إدارة مهرجان البُن بقيادة الدكتور مفرح المالكي قد بدأت منذ وقت سابق التجهيز لمهرجان البُن السابع للعام الحالي، الذي ينتظره عشاق القهوة في عاصمة البُن ودرة الجنوب محافظة الداير.

فيما تواصل جميع الجهات واللجان العاملة استعداداتها الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة لتهيئة المحافظة على الجوانب كافة.

وينطلق مهرجان البُن السابع الخميس المقبل برعاية كريمة من أمير المنطقة، وبحضور نائبه، ويستمر حتى 5 فبراير.

ويُتوقَّع أن يشهد الموسم الحالي إقبالاً كبيرًا من المهتمين بالبن العربي والزوار لهذا المهرجان؛ لما سيشهده من فعاليات مصاحبة، وبرامج فنية، وفقرات تفاعلية.

جازان محافظ الداير نايف بن لبدة مهرجان البُن السابع في الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الداير" تتأهب لعرس "القهوة الخولانية" السابع.. الخميس المقبل
سبق

وقف نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير المشرف العام على مهرجان البن، على موقع مهرجان البُن السابع بمحافظة الداير، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل برعاية كريمة من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور نائبه.

وتابع "ابن لبدة" آخر الاستعدادات للجان المهرجان، واستمع إلى شرح مفصَّل من رئيس المهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، واطلع على التجهيزات لمعرض البُن، والإعداد للمسرح وسير العمل.

وتزينت مداخل وشوارع محافظة الداير باللوحات والصور الترحيبية بالأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان -حفظه الله-، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ أنهت بلدية الداير بالتعاون مع إدارة مهرجان البُن، وبإشراف محافظ الداير نايف بن لبدة، تركيب عدد كبير من اللوحات على الطرق ومداخل المحافظة.

وكانت إدارة مهرجان البُن بقيادة الدكتور مفرح المالكي قد بدأت منذ وقت سابق التجهيز لمهرجان البُن السابع للعام الحالي، الذي ينتظره عشاق القهوة في عاصمة البُن ودرة الجنوب محافظة الداير.

فيما تواصل جميع الجهات واللجان العاملة استعداداتها الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة لتهيئة المحافظة على الجوانب كافة.

وينطلق مهرجان البُن السابع الخميس المقبل برعاية كريمة من أمير المنطقة، وبحضور نائبه، ويستمر حتى 5 فبراير.

ويُتوقَّع أن يشهد الموسم الحالي إقبالاً كبيرًا من المهتمين بالبن العربي والزوار لهذا المهرجان؛ لما سيشهده من فعاليات مصاحبة، وبرامج فنية، وفقرات تفاعلية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:26 PM

"الداير" تتأهب لعرس "القهوة الخولانية" السابع.. الخميس المقبل

المحافظ وقف على موقع المهرجان واستعدادات اللجان

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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وقف نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير المشرف العام على مهرجان البن، على موقع مهرجان البُن السابع بمحافظة الداير، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل برعاية كريمة من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور نائبه.

وتابع "ابن لبدة" آخر الاستعدادات للجان المهرجان، واستمع إلى شرح مفصَّل من رئيس المهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، واطلع على التجهيزات لمعرض البُن، والإعداد للمسرح وسير العمل.

وتزينت مداخل وشوارع محافظة الداير باللوحات والصور الترحيبية بالأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان -حفظه الله-، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ أنهت بلدية الداير بالتعاون مع إدارة مهرجان البُن، وبإشراف محافظ الداير نايف بن لبدة، تركيب عدد كبير من اللوحات على الطرق ومداخل المحافظة.

وكانت إدارة مهرجان البُن بقيادة الدكتور مفرح المالكي قد بدأت منذ وقت سابق التجهيز لمهرجان البُن السابع للعام الحالي، الذي ينتظره عشاق القهوة في عاصمة البُن ودرة الجنوب محافظة الداير.

فيما تواصل جميع الجهات واللجان العاملة استعداداتها الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة لتهيئة المحافظة على الجوانب كافة.

وينطلق مهرجان البُن السابع الخميس المقبل برعاية كريمة من أمير المنطقة، وبحضور نائبه، ويستمر حتى 5 فبراير.

ويُتوقَّع أن يشهد الموسم الحالي إقبالاً كبيرًا من المهتمين بالبن العربي والزوار لهذا المهرجان؛ لما سيشهده من فعاليات مصاحبة، وبرامج فنية، وفقرات تفاعلية.

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