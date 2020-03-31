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في فلوريدا الأمريكية.. اعتقال قس لإصراره على عقد الصلوات الكنسية

لتجاهله أوامر الطوارئ المفروضة للحد من تفشي كورونا

اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية قسّاً، لتجاهله أوامر الطوارئ المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، وإصراره على تقديم الخدمة الكنسية للحشود.
وقال مسؤولو الشرطة إنهم طالبوا القس رودني براون، والعاملين في كنيسة تامبا باي، مراراً، بالتوقف عن تقديم الخدمات الكنسية للناس، والالتزام بتجنب التجمعات خشية انتقال العدوى، لكن "القس أصر على إقامة قداس الأحد".
وفي مؤتمر صحفي، قال مأمور شرطة مقاطعة هيلزبره، تشاد كرونستر، إن "استهانة القس بالحياة البشرية، عرضت حياة مئات الأشخاص في دائرته للخطر، ووضعت حياة آلاف السكان الذين تواصلوا معهم، هذا الأسبوع، على المحك".

فيروس كورونا الجديد

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في فلوريدا الأمريكية.. اعتقال قس لإصراره على عقد الصلوات الكنسية
سبق

اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية قسّاً، لتجاهله أوامر الطوارئ المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، وإصراره على تقديم الخدمة الكنسية للحشود.
وقال مسؤولو الشرطة إنهم طالبوا القس رودني براون، والعاملين في كنيسة تامبا باي، مراراً، بالتوقف عن تقديم الخدمات الكنسية للناس، والالتزام بتجنب التجمعات خشية انتقال العدوى، لكن "القس أصر على إقامة قداس الأحد".
وفي مؤتمر صحفي، قال مأمور شرطة مقاطعة هيلزبره، تشاد كرونستر، إن "استهانة القس بالحياة البشرية، عرضت حياة مئات الأشخاص في دائرته للخطر، ووضعت حياة آلاف السكان الذين تواصلوا معهم، هذا الأسبوع، على المحك".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:22 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:33 PM

في فلوريدا الأمريكية.. اعتقال قس لإصراره على عقد الصلوات الكنسية

لتجاهله أوامر الطوارئ المفروضة للحد من تفشي كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية قسّاً، لتجاهله أوامر الطوارئ المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، وإصراره على تقديم الخدمة الكنسية للحشود.
وقال مسؤولو الشرطة إنهم طالبوا القس رودني براون، والعاملين في كنيسة تامبا باي، مراراً، بالتوقف عن تقديم الخدمات الكنسية للناس، والالتزام بتجنب التجمعات خشية انتقال العدوى، لكن "القس أصر على إقامة قداس الأحد".
وفي مؤتمر صحفي، قال مأمور شرطة مقاطعة هيلزبره، تشاد كرونستر، إن "استهانة القس بالحياة البشرية، عرضت حياة مئات الأشخاص في دائرته للخطر، ووضعت حياة آلاف السكان الذين تواصلوا معهم، هذا الأسبوع، على المحك".

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