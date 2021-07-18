شاهد.. "سيول بديع الأفلاج" تجتاح المنازل إثر الهطولات

لقطات للجريان والسقوط وثّقها المصور "الحارثي" ليلة أمس

وثّق المصور فايز الحارثي، السيول وهي تجتاح المنازل، صباح اليوم الأحد، في مركز البديع جنوب محافظة الأفلاج بجنوب مدينة ‫الرياض.

وكشف "الحارثي" لـ"سبق"، أن صور جريان السيول جراء تساقط الأمطار على مركز "البديع" ليلة أمس.

وتؤثر السحب الممطرة مُحدثة السيول على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة؛ إلا أن أمطار الرياض تعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.