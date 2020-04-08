صحيفة "أسترالية" تضع محترفَي "النصر" و"الأهلي" ضمن أفضل 10 لاعبين لديها انتقلوا لـ"آسيا"

اختارت صحيفة "theworldgame"، عشرة لاعبين وصفتهم بأنهم أفضل من مثّلوا بلدهم في القارة الآسيوية عندما رحلوا محترفين إلى أنديتها.



وجاء ضمن العشرة لاعبين كلٌّ من: مارك ميليغان محترف النادي الأهلي السابق؛ حيث قالت عنه الصحيفة إنه محترف حقيقي، لعب لشنغهاي شينهوا وفي الدوري الياباني والإماراتي ومع النادي السعودي؛ حيث أضافت أن خبر اعتزاله نال اهتماماً واسعاً في القارة الآسيوية، علماً بأنه كان رقم 10 في الترتيب.



ودخل أيضاً في القائمة المحترف الحالي في نادي النصر، حارس المرمى براد غونز؛ حيث جاء في المركز الرابع، وتحدثت عنه الصحيفة قائلة: "صنع الحارس اسمًا لامعًا في الكرة الأوروبية مع فريقَيْ ليفربول وفينورد قبل الانتقال للنصر، الذي قاده لتحقيق لقب الدوري الموسم الماضي".