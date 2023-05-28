أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، قرارًا بتكليف طلق بن مطلق المسعودي، مديرًا لوحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة لمدة عام.
"المسعودي" مديرًا لوحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، قرارًا بتكليف طلق بن مطلق المسعودي، مديرًا لوحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة لمدة عام.
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"المسعودي" مديرًا لوحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-28
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
07:07 PM
"المسعودي" مديرًا لوحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، قرارًا بتكليف طلق بن مطلق المسعودي، مديرًا لوحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة لمدة عام.
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