"ماكرون" يحذر: النظام العالمي يعاني أزمة غير مسبوقة.. والأمم المتحدة مشلولة

دعا إلى تحالفات جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)؛ أن النظام السياسي العالمي يعاني أزمة غير مسبوقة، داعيًا إلى تحالفات من نوع جديد، وإلى التعاون لتسوية مشكلات العالم.



ووفقًا لما أوردته "فرانس 24"، اعتبر الرئيس الفرنسي أن "الأمم المتحدة نفسها باتت مشلولة".



وأشار "ماكرون" إلى أن الأنظمة السياسية والمالية العالمية، التي عملت بشكل جيد بعد الحرب العالمية الثانية؛ هي اليوم في أزمة.



وجاء تحذير "ماكرون" بعد أيام على صدور مقابلة أجرتها معه مجلة "ذي إيكونوميست" الخميس، رأى فيها أن الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي"، وأن أوروبا أمام "خطر كبير بأن تختفي عن الخارطة الجيوسياسية مستقبلًا، أو أقله ألا نعود أسياد مصيرنا"، في تصريحات كان لها وقع الصدمة في العواصم الأوروبية.