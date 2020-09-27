مصادر: لا صحة لإعفاء مدير مدرسة ونقل 13 معلمًا بشرق مكة

رسالة متداوَلة وتحرُّك قانوني من إدارة المدرسة لملاحقة مصدرها

نفت مصادر "سبق" صحة الرسالة المتداوَلة التي ذُكر فيها أنه تم إعفاء مدير المدرسة ونقل 13 معلمًا من إحدى المدارس المتوسطة التابعة لشرق مكة، وتم تداولها في الوسط التعليمي.

وأوضح المصدر أن مدير المدرسة تقدم بإعفاء شخصي من إدارة المدرسة بناء على طلبه، نافيًا أن يكون قد تم نقل 13 معلمًا من المدرسة ذاتها.

وعلمت "سبق" أن إدارة المدرسة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية في مصدر الشائعة ومَن يقف عليها.