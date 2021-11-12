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"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 60 خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفيات كورونا في مصر تسجل 60 حالة جديدة.. و919 إصابة إضافية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس، بلغ 341188، من ضمنهم 285615 حالة جرى شفاؤها، 19309 حالات وفاة.

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وفيات كورونا في مصر تسجل 60 حالة جديدة.. و919 إصابة إضافية
سبق

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس، بلغ 341188، من ضمنهم 285615 حالة جرى شفاؤها، 19309 حالات وفاة.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:26 PM

وفيات كورونا في مصر تسجل 60 حالة جديدة.. و919 إصابة إضافية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس، بلغ 341188، من ضمنهم 285615 حالة جرى شفاؤها، 19309 حالات وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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