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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

زيمبابوي: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 40 إصابةً

أعلنت زيمبابوي اليوم ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 40 حالةً، وذلك بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة في اليومين الماضيين.

وكشفت وزارة الصحة ورعاية الطفل الزمبابوية تسجيل حالتين إيجابيتين في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، وست حالات في العاصمة هراري.

وأصافت أن الحالات المؤكدة تشمل خمس حالات شفاء وأربع وفيات.

وأجرت زيمبابوي حتى الآن 7642 اختبار فحص لكوفيد - 19.

زيمبابوي فيروس كورونا الجديد

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زيمبابوي: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 40 إصابةً
سبق

أعلنت زيمبابوي اليوم ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 40 حالةً، وذلك بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة في اليومين الماضيين.

وكشفت وزارة الصحة ورعاية الطفل الزمبابوية تسجيل حالتين إيجابيتين في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، وست حالات في العاصمة هراري.

وأصافت أن الحالات المؤكدة تشمل خمس حالات شفاء وأربع وفيات.

وأجرت زيمبابوي حتى الآن 7642 اختبار فحص لكوفيد - 19.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:26 AM

زيمبابوي: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 40 إصابةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت زيمبابوي اليوم ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 40 حالةً، وذلك بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة في اليومين الماضيين.

وكشفت وزارة الصحة ورعاية الطفل الزمبابوية تسجيل حالتين إيجابيتين في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، وست حالات في العاصمة هراري.

وأصافت أن الحالات المؤكدة تشمل خمس حالات شفاء وأربع وفيات.

وأجرت زيمبابوي حتى الآن 7642 اختبار فحص لكوفيد - 19.

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