رسميًا.. 36 قتيلاً و70 جريحًا حصيلة حريق مركز عزل كورونا بالناصرية

"الكاظمي" توجّه إلى ذي قار لمتابعة الحادث.. وعدد الضحايا مرشح للزيادة

أفادت إدارة الصحة في محافظة ذي قار العراقية للعربية، ليل الاثنين، بأن 36 شخصًا قتلوا وأصيب 70 آخرون نتيجة حريق مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بالناصرية في محافظة ذي قار، جنوب العراق، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي توجّه إلى ذي قار لمتابعة حادث مستشفى الحسين.

وقالت صحة ذي قار إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، وإن عددًا من المصابين في حريق مستشفى الحسين حالتهم حرجة، فيما أعلنت أنه تم السيطرة على الحريق وإجلاء الجرحى.

وأوضحت صحة ذي قار أن "حريق مستشفى الحسين سببه حدوث حريق في مخزن أسطوانات الأكسجين".

وكان مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان توجه إلى الناصرية بعد الحريق "الكبير".

وذكرت قناة السومرية في وقت سابق أن "العشرات من المصابين مازالوا محاصرين داخل المركز نتيجة الحريق".

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن صحة ذي قار أعلنت حالة الطوارئ.



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وسائل محلية قالت إن هناك 50 شخصًا داخل المستشفى لا أحد يعرف مصيرهم

العراق.. ارتفاع حصيلة حريق مركز عزل كورونا بالناصرية إلى 36 قتيلاً

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن حصيلة ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية قد ارتفع إلى 30 قتيلاً، فيما لم تعلن وزارة الصحة العراقية في بيان رسمي عن عدد الضحايا حتى الآن، بينما يتوقع زيادة العدد بسبب شدة الحريق، حسب العربية نت .

وتفصيلاً، أوضح مراسل قناة العربية أن مركز العزل يوجد داخل محيط مستشفى الحسين التعليمي ويحتوي على من 100 سرير، وأن أنبوب الأكسجين الذي انفجر كان موجودًا في جناح يضم 30 سريرًا، فيما لا تزال أرقام الضحايا متضاربة بين وسيلة وأخرى.

وأفاد مصدر أمني، الاثنين ، بارتفاع حصيلة حريق اندلع بمركز عزل في مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، إلى 25 ضحية و30 مصابًا، حسب موقع "IQ NEWS" .

وقال المصدر إن "النيران تحاصر العشرات داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، فيما تحاول فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق".

وفي الأثناء أفاد مصدر طبي بأن "50 شخصًا داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، لا أحد يعرف مصيرهم"، فيما توجه مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الاثنين، إلى مدينة الناصرية.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي إبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

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السلطات أخلت المرضى بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين

العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار.

وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي، حسب العربية نت.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، فيما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".