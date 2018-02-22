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أمير عسير يستعرض موضوعات التنمية مع وكيل "الاقتصاد والتخطيط "

قال: سنتخطى المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي.

وخلال اللقاء ناقش أمير المنطقة مع وفد الوزارة الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية في منطقة عسير وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المنطقة.

وأكد أن منطقة عسير تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع، وهي دون شك ستحقق ما هو مخطط له من خلال تعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح.

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أمير عسير يستعرض موضوعات التنمية مع وكيل "الاقتصاد والتخطيط "
سبق

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي.

وخلال اللقاء ناقش أمير المنطقة مع وفد الوزارة الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية في منطقة عسير وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المنطقة.

وأكد أن منطقة عسير تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع، وهي دون شك ستحقق ما هو مخطط له من خلال تعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
07:28 PM

أمير عسير يستعرض موضوعات التنمية مع وكيل "الاقتصاد والتخطيط "

قال: سنتخطى المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع

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ظافر الشهري - عسير
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استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي.

وخلال اللقاء ناقش أمير المنطقة مع وفد الوزارة الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية في منطقة عسير وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المنطقة.

وأكد أن منطقة عسير تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع، وهي دون شك ستحقق ما هو مخطط له من خلال تعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح.

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