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"الأرصاد": أمطار رعديّة على جازان تستمر حتى الثامنة مساءً

دعا الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعديّة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعديّة على جازان تستمر حتى الثامنة مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:40 AM

"الأرصاد": أمطار رعديّة على جازان تستمر حتى الثامنة مساءً

دعا الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.

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