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إعلان نتائج القبول النهائي للأحوال المدنية و"فهد الأمنية" للكادر النسائي

على رتبتي "جندي أول" و"جندي" والشروط والطلبات بـ"أبشر" للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة "جندي أول وجندي".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة "جندي"، مشيرةً إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

وأوضحت أنه سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

وأضافت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي jobs.sa.

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إعلان نتائج القبول النهائي للأحوال المدنية و"فهد الأمنية" للكادر النسائي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة "جندي أول وجندي".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة "جندي"، مشيرةً إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

وأوضحت أنه سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

وأضافت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي jobs.sa.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
04:24 PM

إعلان نتائج القبول النهائي للأحوال المدنية و"فهد الأمنية" للكادر النسائي

على رتبتي "جندي أول" و"جندي" والشروط والطلبات بـ"أبشر" للتوظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,238

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة "جندي أول وجندي".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة "جندي"، مشيرةً إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

وأوضحت أنه سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

وأضافت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي jobs.sa.

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