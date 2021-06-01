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ما دلالات أن تكون زيارة ولي عهد الكويت الأولى خارجيًا للرياض؟.. هنا الإجابة

تعاون عسكري وأمني وتجاري وصناعي ووحدة مصير

قال الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي، لـ"سبق"، إنه عندما تكون الزيارة الأولى الرسمية لولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح منذ توليه منصبه للمملكة العربية السعودية دلالة على مكانة الرياض الخليجية والإقليمية والدولية وثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.

وأضاف أن تلك الزيارة ترسيخ متجذر ومتجدد لتلك العلاقة التاريخية والمتميزة بين السعودية والكويت، والتي عنوانها الأبرز المصير المشترك، والذي تجسد في أحداث مهمة، ومنها تحرير دولة الكويت في عام 1991م.

وقال إن المنطقة تشهد ملفات عديدة تتطلب تكثيف الجهود للتنسيق بين الدولتين مثل الملف النووي الإيراني والحل السياسي في اليمن وتحقيق السلام في ليبيا والحل السياسي في سورية والحفاظ على الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأيضًا المساهمة في المشروع السعودي الذي طرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بجعل منطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.

وأشار "الحربي" إلى أنه يضاف إلى ذلك التعاون بين البلدين العسكري والأمني والتجاري والصناعي والاستثماري ومجالات الطاقة والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات.

واختتم قائلاً إنه لا بد من التنويه لمكانة الكويت الكبيرة لدى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأيضًا لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي عندما تولى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية كانت زيارته الرسمية الأولى لدولة خليجية لدولة الكويت الشقيقة، وأيضًا مساهمته في إنهاء ملف المنطقة المقسومة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما دلالات أن تكون زيارة ولي عهد الكويت الأولى خارجيًا للرياض؟.. هنا الإجابة
سبق

قال الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي، لـ"سبق"، إنه عندما تكون الزيارة الأولى الرسمية لولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح منذ توليه منصبه للمملكة العربية السعودية دلالة على مكانة الرياض الخليجية والإقليمية والدولية وثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.

وأضاف أن تلك الزيارة ترسيخ متجذر ومتجدد لتلك العلاقة التاريخية والمتميزة بين السعودية والكويت، والتي عنوانها الأبرز المصير المشترك، والذي تجسد في أحداث مهمة، ومنها تحرير دولة الكويت في عام 1991م.

وقال إن المنطقة تشهد ملفات عديدة تتطلب تكثيف الجهود للتنسيق بين الدولتين مثل الملف النووي الإيراني والحل السياسي في اليمن وتحقيق السلام في ليبيا والحل السياسي في سورية والحفاظ على الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأيضًا المساهمة في المشروع السعودي الذي طرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بجعل منطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.

وأشار "الحربي" إلى أنه يضاف إلى ذلك التعاون بين البلدين العسكري والأمني والتجاري والصناعي والاستثماري ومجالات الطاقة والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات.

واختتم قائلاً إنه لا بد من التنويه لمكانة الكويت الكبيرة لدى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأيضًا لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي عندما تولى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية كانت زيارته الرسمية الأولى لدولة خليجية لدولة الكويت الشقيقة، وأيضًا مساهمته في إنهاء ملف المنطقة المقسومة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:00 PM

ما دلالات أن تكون زيارة ولي عهد الكويت الأولى خارجيًا للرياض؟.. هنا الإجابة

تعاون عسكري وأمني وتجاري وصناعي ووحدة مصير

A A A
زيد الخمشي - الرياض
10
4,354

قال الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي، لـ"سبق"، إنه عندما تكون الزيارة الأولى الرسمية لولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح منذ توليه منصبه للمملكة العربية السعودية دلالة على مكانة الرياض الخليجية والإقليمية والدولية وثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.

وأضاف أن تلك الزيارة ترسيخ متجذر ومتجدد لتلك العلاقة التاريخية والمتميزة بين السعودية والكويت، والتي عنوانها الأبرز المصير المشترك، والذي تجسد في أحداث مهمة، ومنها تحرير دولة الكويت في عام 1991م.

وقال إن المنطقة تشهد ملفات عديدة تتطلب تكثيف الجهود للتنسيق بين الدولتين مثل الملف النووي الإيراني والحل السياسي في اليمن وتحقيق السلام في ليبيا والحل السياسي في سورية والحفاظ على الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأيضًا المساهمة في المشروع السعودي الذي طرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بجعل منطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.

وأشار "الحربي" إلى أنه يضاف إلى ذلك التعاون بين البلدين العسكري والأمني والتجاري والصناعي والاستثماري ومجالات الطاقة والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات.

واختتم قائلاً إنه لا بد من التنويه لمكانة الكويت الكبيرة لدى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأيضًا لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي عندما تولى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية كانت زيارته الرسمية الأولى لدولة خليجية لدولة الكويت الشقيقة، وأيضًا مساهمته في إنهاء ملف المنطقة المقسومة.

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