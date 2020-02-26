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سان فرانسيسكو الأمريكية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لكورونا

استجابة لدعوة مسؤولي الصحة للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لانتشاره

في حالة استباقية ووقائية، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ المحلية بسبب فيروس كورونا الجديد؛ على الرغم من عدم تسجيل إصابات في المدينة.

وجاء إعلان مدينة سان فرانسيسكو، على ما يبدو، استجابةً لدعوة مسؤولي الصحة للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لانتشار العدوى.

ووفق "سكاي نيوز" قالت رابع أكبر مدينة في كاليفورنيا: إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وزيادة الوعي العام بمخاطر الفيروس القاتل، الذي تَسَبّب في وفاة أكثر من 2760 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس بلدية المدينة "لندن بريد"، في بيان: "على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة بين سكان سان فرانسيسكو؛ فإن الوضع العالمي يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستعداد"؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في العالم، وصل إلى أكثر من 81 ألف إصابة، من بينها 57 حالة في الولايات المتحدة، كانت مرتبطة في الغالب بالسفر إلى الخارج، بعضهم تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، والبعض الآخر من السفينة "دايموند برنسيس"، التي وُضعت في الحجْر الصحي قبالة سواحل اليابان.

مدينة سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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سان فرانسيسكو الأمريكية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لكورونا
سبق

في حالة استباقية ووقائية، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ المحلية بسبب فيروس كورونا الجديد؛ على الرغم من عدم تسجيل إصابات في المدينة.

وجاء إعلان مدينة سان فرانسيسكو، على ما يبدو، استجابةً لدعوة مسؤولي الصحة للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لانتشار العدوى.

ووفق "سكاي نيوز" قالت رابع أكبر مدينة في كاليفورنيا: إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وزيادة الوعي العام بمخاطر الفيروس القاتل، الذي تَسَبّب في وفاة أكثر من 2760 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس بلدية المدينة "لندن بريد"، في بيان: "على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة بين سكان سان فرانسيسكو؛ فإن الوضع العالمي يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستعداد"؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في العالم، وصل إلى أكثر من 81 ألف إصابة، من بينها 57 حالة في الولايات المتحدة، كانت مرتبطة في الغالب بالسفر إلى الخارج، بعضهم تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، والبعض الآخر من السفينة "دايموند برنسيس"، التي وُضعت في الحجْر الصحي قبالة سواحل اليابان.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:03 PM

سان فرانسيسكو الأمريكية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لكورونا

استجابة لدعوة مسؤولي الصحة للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لانتشاره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حالة استباقية ووقائية، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ المحلية بسبب فيروس كورونا الجديد؛ على الرغم من عدم تسجيل إصابات في المدينة.

وجاء إعلان مدينة سان فرانسيسكو، على ما يبدو، استجابةً لدعوة مسؤولي الصحة للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لانتشار العدوى.

ووفق "سكاي نيوز" قالت رابع أكبر مدينة في كاليفورنيا: إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وزيادة الوعي العام بمخاطر الفيروس القاتل، الذي تَسَبّب في وفاة أكثر من 2760 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس بلدية المدينة "لندن بريد"، في بيان: "على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة بين سكان سان فرانسيسكو؛ فإن الوضع العالمي يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستعداد"؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في العالم، وصل إلى أكثر من 81 ألف إصابة، من بينها 57 حالة في الولايات المتحدة، كانت مرتبطة في الغالب بالسفر إلى الخارج، بعضهم تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، والبعض الآخر من السفينة "دايموند برنسيس"، التي وُضعت في الحجْر الصحي قبالة سواحل اليابان.

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