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"رأي" و"عامر العمرو" تعقدان ورشة لعرض أنظمة النشر لكتاب الرأي

ضمن علاقة الشراكة بين الجمعية والمكتب المتخصص في المحاماة

عُقدت في الجمعية السعودية لكتاب الرأي أمس الأول، ورشة عمل، قدم خلالها المحامون: سعد المنصور وعبدالله الزكري وزياد الحازمي؛ عرضًا للأنظمة التي تهم كتاب الرأي في ممارسة كتابة الرأي والنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن علاقة الشراكة بين الجمعية السعودية لكتاب الرأي ومكتب عامر العمرو للمحاماة، بالشراكة مع DLA Piper؛ حيث ستُعقد أيضًا ورشتان في مدينتَيْ جدة والدمام خلال شهرَيْ سبتمبر ونوفمبر القادمين، بهدف تعزيز الوعي القانوني بأنظمة النشر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رأي" و"عامر العمرو" تعقدان ورشة لعرض أنظمة النشر لكتاب الرأي
سبق

عُقدت في الجمعية السعودية لكتاب الرأي أمس الأول، ورشة عمل، قدم خلالها المحامون: سعد المنصور وعبدالله الزكري وزياد الحازمي؛ عرضًا للأنظمة التي تهم كتاب الرأي في ممارسة كتابة الرأي والنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن علاقة الشراكة بين الجمعية السعودية لكتاب الرأي ومكتب عامر العمرو للمحاماة، بالشراكة مع DLA Piper؛ حيث ستُعقد أيضًا ورشتان في مدينتَيْ جدة والدمام خلال شهرَيْ سبتمبر ونوفمبر القادمين، بهدف تعزيز الوعي القانوني بأنظمة النشر.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
06:57 PM

"رأي" و"عامر العمرو" تعقدان ورشة لعرض أنظمة النشر لكتاب الرأي

ضمن علاقة الشراكة بين الجمعية والمكتب المتخصص في المحاماة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,206

عُقدت في الجمعية السعودية لكتاب الرأي أمس الأول، ورشة عمل، قدم خلالها المحامون: سعد المنصور وعبدالله الزكري وزياد الحازمي؛ عرضًا للأنظمة التي تهم كتاب الرأي في ممارسة كتابة الرأي والنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن علاقة الشراكة بين الجمعية السعودية لكتاب الرأي ومكتب عامر العمرو للمحاماة، بالشراكة مع DLA Piper؛ حيث ستُعقد أيضًا ورشتان في مدينتَيْ جدة والدمام خلال شهرَيْ سبتمبر ونوفمبر القادمين، بهدف تعزيز الوعي القانوني بأنظمة النشر.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,511
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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