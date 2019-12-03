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مصرع 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق في مصنع بالخرطوم

6 جرحى بحالة حرجة و36 حالتهم متوسطة وقليلة الخطورة

قُتِل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحريق هائل شبّ في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم؛ بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي: إن عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصاً، هم 6 قتلى، و6 جرحى بحالة حرجة، و36 جريحاً بحالة متوسطة وقليلة الخطورة.

ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفى الدولي ومستشفى حاج الصافي.

الخرطوم

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مصرع 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق في مصنع بالخرطوم
سبق

قُتِل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحريق هائل شبّ في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم؛ بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي: إن عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصاً، هم 6 قتلى، و6 جرحى بحالة حرجة، و36 جريحاً بحالة متوسطة وقليلة الخطورة.

ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفى الدولي ومستشفى حاج الصافي.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:52 PM

مصرع 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق في مصنع بالخرطوم

6 جرحى بحالة حرجة و36 حالتهم متوسطة وقليلة الخطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحريق هائل شبّ في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم؛ بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي: إن عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصاً، هم 6 قتلى، و6 جرحى بحالة حرجة، و36 جريحاً بحالة متوسطة وقليلة الخطورة.

ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفى الدولي ومستشفى حاج الصافي.

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