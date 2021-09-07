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"الحوشاني" يتفقد منشآت التدريب التقني والمهني بالباحة

للاطلاع على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية المباني

قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، بزيارة تفقدية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة. يرافقه مدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني.

واستهل "الحوشاني" زيارته بلقاء قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة، وقام فيها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي سعد القرني، بالترحيب بالمهندس "الحوشاني" ومدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني.

وأكد أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام القيادات العليا بالمؤسسة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية، وتقديم الدعم والمساندة، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشروعات والعمليات التشغيلية.

والْتقى المهندس "الحوشاني" أثناء جولته عددًا من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة في كل المنشآت التدريبية.

وأكد خلال الزيارة، ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتعاون في كل ما يخدم العملية التدريبية والمستفيدين.

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"الحوشاني" يتفقد منشآت التدريب التقني والمهني بالباحة
سبق

قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، بزيارة تفقدية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة. يرافقه مدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني.

واستهل "الحوشاني" زيارته بلقاء قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة، وقام فيها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي سعد القرني، بالترحيب بالمهندس "الحوشاني" ومدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني.

وأكد أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام القيادات العليا بالمؤسسة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية، وتقديم الدعم والمساندة، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشروعات والعمليات التشغيلية.

والْتقى المهندس "الحوشاني" أثناء جولته عددًا من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة في كل المنشآت التدريبية.

وأكد خلال الزيارة، ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتعاون في كل ما يخدم العملية التدريبية والمستفيدين.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:22 AM

"الحوشاني" يتفقد منشآت التدريب التقني والمهني بالباحة

للاطلاع على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية المباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، بزيارة تفقدية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة. يرافقه مدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني.

واستهل "الحوشاني" زيارته بلقاء قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة، وقام فيها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي سعد القرني، بالترحيب بالمهندس "الحوشاني" ومدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني.

وأكد أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام القيادات العليا بالمؤسسة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية، وتقديم الدعم والمساندة، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشروعات والعمليات التشغيلية.

والْتقى المهندس "الحوشاني" أثناء جولته عددًا من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة في كل المنشآت التدريبية.

وأكد خلال الزيارة، ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتعاون في كل ما يخدم العملية التدريبية والمستفيدين.

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