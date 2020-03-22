مدير جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس: "يسروا ولا تعسروا على الطلاب"

معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم

بعث الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، في رسالة شكر بعث بها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل الصعوبات لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم.

وقدم "الداود" عبر "تويتر"، الشكر للزملاء والزميلات من أساتذة الجامعة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذه المرحلة مع طلابهم، مذكرًا إياهم بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات قائلاً: "يسروا ولا تعسروا"، وذلك نظرًا للظرف الراهن في الحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد.

فيما لاقت رسالة مدير الجامعة تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل واستحسانًا لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، نظرًا لما شهدته العملية التعليمية في هذا الفصل الدراسي من تعليق للدراسة والتحول للفصول الافتراضية في فترة وجيزة عقب انتشار فيروس كورونا وتنقله السريع من دولة إلى أخرى، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية أثرت على طبيعة الدراسة في هذا الفصل، الأمر الذي تعاملت معه إدارة الجامعة بعددٍ من القرارات التي تيسر وتسهل العملية التعليمية منها: الاكتفاء بما تم رصده من غياب للطلاب والطالبات قبل فترة التعليق، وغير ذلك من القرارات التي تصب في صالح طلبة الجامعة.