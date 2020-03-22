النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس: "يسروا ولا تعسروا على الطلاب"

معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم

بعث الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، في رسالة شكر بعث بها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل الصعوبات لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم.

وقدم "الداود" عبر "تويتر"، الشكر للزملاء والزميلات من أساتذة الجامعة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذه المرحلة مع طلابهم، مذكرًا إياهم بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات قائلاً: "يسروا ولا تعسروا"، وذلك نظرًا للظرف الراهن في الحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد.

فيما لاقت رسالة مدير الجامعة تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل واستحسانًا لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، نظرًا لما شهدته العملية التعليمية في هذا الفصل الدراسي من تعليق للدراسة والتحول للفصول الافتراضية في فترة وجيزة عقب انتشار فيروس كورونا وتنقله السريع من دولة إلى أخرى، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية أثرت على طبيعة الدراسة في هذا الفصل، الأمر الذي تعاملت معه إدارة الجامعة بعددٍ من القرارات التي تيسر وتسهل العملية التعليمية منها: الاكتفاء بما تم رصده من غياب للطلاب والطالبات قبل فترة التعليق، وغير ذلك من القرارات التي تصب في صالح طلبة الجامعة.

فيروس كورونا الجديد جامعة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس: "يسروا ولا تعسروا على الطلاب"
سبق

بعث الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، في رسالة شكر بعث بها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل الصعوبات لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم.

وقدم "الداود" عبر "تويتر"، الشكر للزملاء والزميلات من أساتذة الجامعة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذه المرحلة مع طلابهم، مذكرًا إياهم بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات قائلاً: "يسروا ولا تعسروا"، وذلك نظرًا للظرف الراهن في الحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد.

فيما لاقت رسالة مدير الجامعة تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل واستحسانًا لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، نظرًا لما شهدته العملية التعليمية في هذا الفصل الدراسي من تعليق للدراسة والتحول للفصول الافتراضية في فترة وجيزة عقب انتشار فيروس كورونا وتنقله السريع من دولة إلى أخرى، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية أثرت على طبيعة الدراسة في هذا الفصل، الأمر الذي تعاملت معه إدارة الجامعة بعددٍ من القرارات التي تيسر وتسهل العملية التعليمية منها: الاكتفاء بما تم رصده من غياب للطلاب والطالبات قبل فترة التعليق، وغير ذلك من القرارات التي تصب في صالح طلبة الجامعة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
01:45 AM

مدير جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس: "يسروا ولا تعسروا على الطلاب"

معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
3,348

بعث الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، في رسالة شكر بعث بها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معبرًا عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل الصعوبات لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم.

وقدم "الداود" عبر "تويتر"، الشكر للزملاء والزميلات من أساتذة الجامعة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذه المرحلة مع طلابهم، مذكرًا إياهم بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات قائلاً: "يسروا ولا تعسروا"، وذلك نظرًا للظرف الراهن في الحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد.

فيما لاقت رسالة مدير الجامعة تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل واستحسانًا لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، نظرًا لما شهدته العملية التعليمية في هذا الفصل الدراسي من تعليق للدراسة والتحول للفصول الافتراضية في فترة وجيزة عقب انتشار فيروس كورونا وتنقله السريع من دولة إلى أخرى، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية أثرت على طبيعة الدراسة في هذا الفصل، الأمر الذي تعاملت معه إدارة الجامعة بعددٍ من القرارات التي تيسر وتسهل العملية التعليمية منها: الاكتفاء بما تم رصده من غياب للطلاب والطالبات قبل فترة التعليق، وغير ذلك من القرارات التي تصب في صالح طلبة الجامعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,053
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,363

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة