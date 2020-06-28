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"الثروة السمكية" بجدة تباشر 3 مخالفات لنظام صيد وحماية الثروات المائية

بعد ورود بلاغ من حرس الحدود عن ضبط أشخاص بينهم مواطن

باشر موظفو وحدة الثروة السمكية بجدة، ثلاث مخالفات لمواطن واثنين من المقيمين بالمحافظة، وذلك بعد بلاغ وارد من مركز حرس الحدود بمركز "درة العروس" عن ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك؛ حيث تم ضبط مواطن من قبل حرس الحدود يقوم بالصيد بدون تصريح بأدوات صيد مخالفة عبارة عن "مخدجة" شبكة صيد مخالفة، مخالفًا بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.

كما باشر موظفو وحدة الثروة السمكية بجدة البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم عن ضبط اثنين من الوافدين من قبل حرس الحدود، يقومان بالصيد بأدوات صيد مخالفة عبارة عن "مشكات"، مخالفين بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إنه "جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بدرة العروس في محافظة جدة ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية، شاكرًا تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، ومعلنًا تواصل الجهات المختصة ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثروة السمكية" بجدة تباشر 3 مخالفات لنظام صيد وحماية الثروات المائية
سبق

باشر موظفو وحدة الثروة السمكية بجدة، ثلاث مخالفات لمواطن واثنين من المقيمين بالمحافظة، وذلك بعد بلاغ وارد من مركز حرس الحدود بمركز "درة العروس" عن ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك؛ حيث تم ضبط مواطن من قبل حرس الحدود يقوم بالصيد بدون تصريح بأدوات صيد مخالفة عبارة عن "مخدجة" شبكة صيد مخالفة، مخالفًا بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.

كما باشر موظفو وحدة الثروة السمكية بجدة البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم عن ضبط اثنين من الوافدين من قبل حرس الحدود، يقومان بالصيد بأدوات صيد مخالفة عبارة عن "مشكات"، مخالفين بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إنه "جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بدرة العروس في محافظة جدة ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية، شاكرًا تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، ومعلنًا تواصل الجهات المختصة ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
06:03 PM

"الثروة السمكية" بجدة تباشر 3 مخالفات لنظام صيد وحماية الثروات المائية

بعد ورود بلاغ من حرس الحدود عن ضبط أشخاص بينهم مواطن

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عبدالله الراجحي - جدة
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باشر موظفو وحدة الثروة السمكية بجدة، ثلاث مخالفات لمواطن واثنين من المقيمين بالمحافظة، وذلك بعد بلاغ وارد من مركز حرس الحدود بمركز "درة العروس" عن ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك؛ حيث تم ضبط مواطن من قبل حرس الحدود يقوم بالصيد بدون تصريح بأدوات صيد مخالفة عبارة عن "مخدجة" شبكة صيد مخالفة، مخالفًا بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.

كما باشر موظفو وحدة الثروة السمكية بجدة البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم عن ضبط اثنين من الوافدين من قبل حرس الحدود، يقومان بالصيد بأدوات صيد مخالفة عبارة عن "مشكات"، مخالفين بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إنه "جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بدرة العروس في محافظة جدة ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية، شاكرًا تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، ومعلنًا تواصل الجهات المختصة ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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