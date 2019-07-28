النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيحاء يواصل الاستعدادات في هولندا.. وكنو يعود للرياض

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء استعداداته لخوض منافسات الموسم الرياضي في معسكره الإعدادي الحالي بهولندا.

حيث أجرى الفريق مرانًا صباحيًّا، اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني خورخي سيماو. وبدأ المران بعمليات الإحماء تبعها التمارين اللياقية والتكنيكية، تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبع ذلك التمارين باستخدام الأقماع، ولعب الكرات القصيرة داخل المساحات الضيقة والضغط على حامل الكرة.

بعد ذلك قسم سيماو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على منتصف الملعب.

من جانبه أراح الجهاز الطبي الثنائي: روني فرنانديز، وعبدالرحمن البركة؛ لشعورهما ببعض الآلام، كإجراء وقائي.

وفي الفترة المسائية قدم مدير الفريق الدكتور محمد السليمان، ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمقر معسكر الفريق حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تحديد الأهداف والأحلام، وتخللها عرض مرئي تحفيزي تبعه نشاط جماعي اتسم بالطابع الترفيهي.

ومن ناحية أخرى غادر الكابتن عبدالله كنو معسكر الفريق إلى الرياض؛ حيث سيجري المزيد من الفحوصات على موضع إصابته التي تعرَّض لها في الركبة خلال التمارين، وذلك تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيحاء يواصل الاستعدادات في هولندا.. وكنو يعود للرياض
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء استعداداته لخوض منافسات الموسم الرياضي في معسكره الإعدادي الحالي بهولندا.

حيث أجرى الفريق مرانًا صباحيًّا، اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني خورخي سيماو. وبدأ المران بعمليات الإحماء تبعها التمارين اللياقية والتكنيكية، تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبع ذلك التمارين باستخدام الأقماع، ولعب الكرات القصيرة داخل المساحات الضيقة والضغط على حامل الكرة.

بعد ذلك قسم سيماو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على منتصف الملعب.

من جانبه أراح الجهاز الطبي الثنائي: روني فرنانديز، وعبدالرحمن البركة؛ لشعورهما ببعض الآلام، كإجراء وقائي.

وفي الفترة المسائية قدم مدير الفريق الدكتور محمد السليمان، ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمقر معسكر الفريق حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تحديد الأهداف والأحلام، وتخللها عرض مرئي تحفيزي تبعه نشاط جماعي اتسم بالطابع الترفيهي.

ومن ناحية أخرى غادر الكابتن عبدالله كنو معسكر الفريق إلى الرياض؛ حيث سيجري المزيد من الفحوصات على موضع إصابته التي تعرَّض لها في الركبة خلال التمارين، وذلك تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
10:14 PM

الفيحاء يواصل الاستعدادات في هولندا.. وكنو يعود للرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
400

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء استعداداته لخوض منافسات الموسم الرياضي في معسكره الإعدادي الحالي بهولندا.

حيث أجرى الفريق مرانًا صباحيًّا، اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني خورخي سيماو. وبدأ المران بعمليات الإحماء تبعها التمارين اللياقية والتكنيكية، تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبع ذلك التمارين باستخدام الأقماع، ولعب الكرات القصيرة داخل المساحات الضيقة والضغط على حامل الكرة.

بعد ذلك قسم سيماو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على منتصف الملعب.

من جانبه أراح الجهاز الطبي الثنائي: روني فرنانديز، وعبدالرحمن البركة؛ لشعورهما ببعض الآلام، كإجراء وقائي.

وفي الفترة المسائية قدم مدير الفريق الدكتور محمد السليمان، ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمقر معسكر الفريق حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تحديد الأهداف والأحلام، وتخللها عرض مرئي تحفيزي تبعه نشاط جماعي اتسم بالطابع الترفيهي.

ومن ناحية أخرى غادر الكابتن عبدالله كنو معسكر الفريق إلى الرياض؛ حيث سيجري المزيد من الفحوصات على موضع إصابته التي تعرَّض لها في الركبة خلال التمارين، وذلك تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,227
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,357
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,296
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,195

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة