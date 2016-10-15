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"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمواجهة فلسطين.. تعرّف عليها

أعلن الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أسماء القائمة الأساسية للأخضر لمباراته مع نظيره الفلسطيني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمّت قائمة المنتخب السعودي في حراسة المرمى: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك في خط الدفاع.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، فيما سيكون عبدالله الحمدان وحيداً في خط المقدمة.

يشار أن اللقاء يأتي ضمن المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويحل المنتخب السنغافوري بالمركز الثاني بذات الرصيد، يليه منتخبا أوزبكستان وفلسطين برصيد 3 نقاط لكليهما، فيما يحل المنتخب اليمني بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

المنتخب السعودي إيرفي رينارد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمواجهة فلسطين.. تعرّف عليها
سبق

أعلن الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أسماء القائمة الأساسية للأخضر لمباراته مع نظيره الفلسطيني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمّت قائمة المنتخب السعودي في حراسة المرمى: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك في خط الدفاع.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، فيما سيكون عبدالله الحمدان وحيداً في خط المقدمة.

يشار أن اللقاء يأتي ضمن المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويحل المنتخب السنغافوري بالمركز الثاني بذات الرصيد، يليه منتخبا أوزبكستان وفلسطين برصيد 3 نقاط لكليهما، فيما يحل المنتخب اليمني بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
03:37 PM

"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمواجهة فلسطين.. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أسماء القائمة الأساسية للأخضر لمباراته مع نظيره الفلسطيني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمّت قائمة المنتخب السعودي في حراسة المرمى: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك في خط الدفاع.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، فيما سيكون عبدالله الحمدان وحيداً في خط المقدمة.

يشار أن اللقاء يأتي ضمن المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويحل المنتخب السنغافوري بالمركز الثاني بذات الرصيد، يليه منتخبا أوزبكستان وفلسطين برصيد 3 نقاط لكليهما، فيما يحل المنتخب اليمني بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

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