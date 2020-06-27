في بيان "الصحة" اليوم عن الإصابات بكورونا: 5% من كبار السن و10% أطفال و85% بالغين
54865 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3927 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات، من بينها (54865) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2283) حالة حرجة، كما سجلت (1657) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (122128) حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3927) حالة بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.
وأوضحت "الصحة" أن عدد الوفيات بلغ (1511) حالة بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أشارت إلى أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (44275) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1562504) فحوص.
وبينت أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغ (9815246) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4961236) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (494596) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
في بيان "الصحة" اليوم عن الإصابات بكورونا: 5% من كبار السن و10% أطفال و85% بالغين
عبدالله البرقاويسبق2020-06-27
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3927 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات، من بينها (54865) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2283) حالة حرجة، كما سجلت (1657) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (122128) حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3927) حالة بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.
وأوضحت "الصحة" أن عدد الوفيات بلغ (1511) حالة بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أشارت إلى أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (44275) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1562504) فحوص.
وبينت أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغ (9815246) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4961236) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (494596) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:20 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
08:50 PM
في بيان "الصحة" اليوم عن الإصابات بكورونا: 5% من كبار السن و10% أطفال و85% بالغين
54865 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3927 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات، من بينها (54865) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2283) حالة حرجة، كما سجلت (1657) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (122128) حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3927) حالة بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.
وأوضحت "الصحة" أن عدد الوفيات بلغ (1511) حالة بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أشارت إلى أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (44275) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1562504) فحوص.
وبينت أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغ (9815246) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4961236) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (494596) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.