على خلفية حرب التجارة.. "بكين" تحت مراقبة أمريكية دقيقة بشأن الخام الإيراني

‫"برويليت" قال إن واشنطن تدرس عمل قائمة سوداء لمن ينتهك العقوبات

قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت اليوم الثلاثاء إن شركات النفط الصينية، مثل سينوبك وسنوك، قلصت شحناتها من النفط الإيراني، لكن من غير الواضح ما هي الأطراف الحكومية الصينية التي ربما ما زالت تشتريه، حسب موقع قناة العربية.

وفى التفاصيل، أوضح "برويليت" في مقابلة مع رويترز أن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة، وأن واشنطن ستدرس "التصنيف" أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران (عضو أوبك) العام الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست؛ وذلك بغية وقف مبيعات إيران تمامًا. وأنهت واشنطن في مايو إعفاء كانت تمنحه لعدد من مستوردي النفط من طهران.

وأضاف "برويليت": سنواصل حملة أقصى ضغط هذه؛ لأننا نريد لإيران أن تتغير.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي خلال زيارة إلى أبوظبي: في حالة تحديد أشخاص فإن الخزانة ستصنفهم. هناك بعض الأسئلة بشأن من (في الصين) يقوم فعليًّا بالشراء.. هل هي الحكومة الصينية التي تقوم بالشراء؟ وشركتا سينوبك وسنوك شحناتهما تراجعت كثيرًا.

ويتحاشى المشترون الصينيون شراء النفط الخام من فنزويلا وإيران بسبب العقوبات المتصاعدة المفروضة على البلدين من الولايات المتحدة.

لكن وسط التوتر التجاري المتنامي مع واشنطن فرضت بكين في أواخر أغسطس الماضي رسومًا قدرها خمسة في المئة على واردات الخام الأمريكي للمرة الأولى، دخلت حيز التنفيذ من أول سبتمبر الجاري.