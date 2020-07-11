النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يتفشى بين عشرات الجنود الأمريكيين في اليابان

تتركز الإصابات في قاعدتين في جزيرة أوكيناوا

أعلن مسؤولون في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (السبت)، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية، وطالبوا بتفسير كافٍ من الجيش الأميركي.

وأوضح المسؤولون أنهم لا يستطيعون إلا الإشارة إلى أنه جرى اكتشاف بضع عشرات حالات مؤخرًا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن العدد الحقيقي، وفقاً لـ"الحرة".

وأضافوا أن التفشي وقع في قاعدة فوتينما الجوية التابعة للمارينز ومعسكر هانسن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، أن نحو 60 شخصًا أصيبوا.


وتضم أوكيناوا أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان والبالغ عددهم حوالي 50 ألف جندي، وموجودون بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يتفشى بين عشرات الجنود الأمريكيين في اليابان
سبق

أعلن مسؤولون في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (السبت)، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية، وطالبوا بتفسير كافٍ من الجيش الأميركي.

وأوضح المسؤولون أنهم لا يستطيعون إلا الإشارة إلى أنه جرى اكتشاف بضع عشرات حالات مؤخرًا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن العدد الحقيقي، وفقاً لـ"الحرة".

وأضافوا أن التفشي وقع في قاعدة فوتينما الجوية التابعة للمارينز ومعسكر هانسن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، أن نحو 60 شخصًا أصيبوا.


وتضم أوكيناوا أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان والبالغ عددهم حوالي 50 ألف جندي، وموجودون بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
07:53 PM

"كورونا" يتفشى بين عشرات الجنود الأمريكيين في اليابان

تتركز الإصابات في قاعدتين في جزيرة أوكيناوا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
94

أعلن مسؤولون في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (السبت)، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية، وطالبوا بتفسير كافٍ من الجيش الأميركي.

وأوضح المسؤولون أنهم لا يستطيعون إلا الإشارة إلى أنه جرى اكتشاف بضع عشرات حالات مؤخرًا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن العدد الحقيقي، وفقاً لـ"الحرة".

وأضافوا أن التفشي وقع في قاعدة فوتينما الجوية التابعة للمارينز ومعسكر هانسن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، أن نحو 60 شخصًا أصيبوا.


وتضم أوكيناوا أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان والبالغ عددهم حوالي 50 ألف جندي، وموجودون بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,002
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,734
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة