بعد الاتهامات المتبادلة.. كوريا الشمالية: مستعدون لمحادثات مع واشنطن
أكدت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة؛ وذلك بعد ساعات من اتهام بيونغ يانغ لواشنطن، وفقًا لاسكاي نيوز.
وفي هذا السياق قال مسؤولون بارزون من كوريا الشمالية، يزورون بيونغ تشانغ لحضور نهائي الأولمبياد: إن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء من محادثات مع واشنطن.
بعد الاتهامات المتبادلة.. كوريا الشمالية: مستعدون لمحادثات مع واشنطن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-25
أكدت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة؛ وذلك بعد ساعات من اتهام بيونغ يانغ لواشنطن، وفقًا لاسكاي نيوز.
وفي هذا السياق قال مسؤولون بارزون من كوريا الشمالية، يزورون بيونغ تشانغ لحضور نهائي الأولمبياد: إن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء من محادثات مع واشنطن.
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
08:50 PM
بعد الاتهامات المتبادلة.. كوريا الشمالية: مستعدون لمحادثات مع واشنطن
أكدت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة؛ وذلك بعد ساعات من اتهام بيونغ يانغ لواشنطن، وفقًا لاسكاي نيوز.
وفي هذا السياق قال مسؤولون بارزون من كوريا الشمالية، يزورون بيونغ تشانغ لحضور نهائي الأولمبياد: إن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء من محادثات مع واشنطن.