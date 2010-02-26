بعد الاتهامات المتبادلة.. كوريا الشمالية: مستعدون لمحادثات مع واشنطن

أكدت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة؛ وذلك بعد ساعات من اتهام بيونغ يانغ لواشنطن، وفقًا لاسكاي نيوز.

وفي هذا السياق قال مسؤولون بارزون من كوريا الشمالية، يزورون بيونغ تشانغ لحضور نهائي الأولمبياد: إن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء من محادثات مع واشنطن.