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لجنة الحكام تجتمع بحكام دوري الدرجة الأولى

جلال طالبهم بالنهوض بالمستوى العام للتحكيم

عقدت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها الشهري الأول بحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى للمحترفين بالعاصمة الرياض، بحضور مساعد رئيس اللجنة "خليل جلال"، وبمشاركة 22 حكمًا للساحة.

وتركّز البرنامج الذي استمر لمدة يومين واختُتم أمس السبت، على قياس اللياقة بشكل علمي مشتمل على قياس المسافة، وعدد نبضات قلب المشاركين، تحت إشراف المدرب الجزائري المختص "نذير بن خليفة"، وساعده المدربان الوطنيان "بندر السعلو، وعبدالرحمن المالكي".

وفي الجانب النظري تم إجراء اختبارات في القانون، وحالات الفيديو، وقياس التركيز بإشراف "خليل جلال"، والمحاضرَيْن: يوسف ميرزا، وعبدالمحسن الزويد.

من جانبه، شدّد مساعد رئيس لجنة الحكام "خليل جلال" على أهمية تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة، والعمل بشكل جدي للنهوض بالمستوى العام للتحكيم من خلال التكيف مع البرامج الموضوعة من اللجنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الحكام تجتمع بحكام دوري الدرجة الأولى
سبق

عقدت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها الشهري الأول بحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى للمحترفين بالعاصمة الرياض، بحضور مساعد رئيس اللجنة "خليل جلال"، وبمشاركة 22 حكمًا للساحة.

وتركّز البرنامج الذي استمر لمدة يومين واختُتم أمس السبت، على قياس اللياقة بشكل علمي مشتمل على قياس المسافة، وعدد نبضات قلب المشاركين، تحت إشراف المدرب الجزائري المختص "نذير بن خليفة"، وساعده المدربان الوطنيان "بندر السعلو، وعبدالرحمن المالكي".

وفي الجانب النظري تم إجراء اختبارات في القانون، وحالات الفيديو، وقياس التركيز بإشراف "خليل جلال"، والمحاضرَيْن: يوسف ميرزا، وعبدالمحسن الزويد.

من جانبه، شدّد مساعد رئيس لجنة الحكام "خليل جلال" على أهمية تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة، والعمل بشكل جدي للنهوض بالمستوى العام للتحكيم من خلال التكيف مع البرامج الموضوعة من اللجنة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:24 PM

لجنة الحكام تجتمع بحكام دوري الدرجة الأولى

جلال طالبهم بالنهوض بالمستوى العام للتحكيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها الشهري الأول بحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى للمحترفين بالعاصمة الرياض، بحضور مساعد رئيس اللجنة "خليل جلال"، وبمشاركة 22 حكمًا للساحة.

وتركّز البرنامج الذي استمر لمدة يومين واختُتم أمس السبت، على قياس اللياقة بشكل علمي مشتمل على قياس المسافة، وعدد نبضات قلب المشاركين، تحت إشراف المدرب الجزائري المختص "نذير بن خليفة"، وساعده المدربان الوطنيان "بندر السعلو، وعبدالرحمن المالكي".

وفي الجانب النظري تم إجراء اختبارات في القانون، وحالات الفيديو، وقياس التركيز بإشراف "خليل جلال"، والمحاضرَيْن: يوسف ميرزا، وعبدالمحسن الزويد.

من جانبه، شدّد مساعد رئيس لجنة الحكام "خليل جلال" على أهمية تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة، والعمل بشكل جدي للنهوض بالمستوى العام للتحكيم من خلال التكيف مع البرامج الموضوعة من اللجنة.

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