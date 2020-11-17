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"الشرعية" تتلف طنّا ونصف طن مخدرات بعد إحباط تهريبها للحوثي

الميليشيا تعتمد على عوائد المخدرات في تمويل حروبها

أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة، ضبطتها في أوقات سابقة في محافظة حجة شمال غرب البلاد؛ حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش ضبطت خلال الأشهر الماضية، أكثر من 1500 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، لدى مهربين تابعين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش أتلفت كميات الحشيش أمس بحضور ممثلين عن النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة.

وشهدت تجارة المخدرات رواجًا كبيرًا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية؛ حيث تعتمد على عوائد بيعها لتمويل حروبها، علاوة على صرفها لعناصرها للتأثير على حالتهم النفسية.

الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تتلف طنّا ونصف طن مخدرات بعد إحباط تهريبها للحوثي
سبق

أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة، ضبطتها في أوقات سابقة في محافظة حجة شمال غرب البلاد؛ حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش ضبطت خلال الأشهر الماضية، أكثر من 1500 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، لدى مهربين تابعين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش أتلفت كميات الحشيش أمس بحضور ممثلين عن النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة.

وشهدت تجارة المخدرات رواجًا كبيرًا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية؛ حيث تعتمد على عوائد بيعها لتمويل حروبها، علاوة على صرفها لعناصرها للتأثير على حالتهم النفسية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:47 PM

"الشرعية" تتلف طنّا ونصف طن مخدرات بعد إحباط تهريبها للحوثي

الميليشيا تعتمد على عوائد المخدرات في تمويل حروبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة، ضبطتها في أوقات سابقة في محافظة حجة شمال غرب البلاد؛ حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش ضبطت خلال الأشهر الماضية، أكثر من 1500 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، لدى مهربين تابعين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش أتلفت كميات الحشيش أمس بحضور ممثلين عن النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة.

وشهدت تجارة المخدرات رواجًا كبيرًا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية؛ حيث تعتمد على عوائد بيعها لتمويل حروبها، علاوة على صرفها لعناصرها للتأثير على حالتهم النفسية.

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