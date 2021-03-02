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أمير الرياض يوجّه بمنع البيع داخل الحدائق العامة

شدّد على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها، وتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وألا تزيد نسبة الدخول فيها عن الطاقة الاستيعابية المحددة، مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق "توكلنا".

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 9 إلى 16/ 7/ 1442هـ، (19899) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (11) منشأة من خلال (22865) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يوجّه بمنع البيع داخل الحدائق العامة
سبق

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها، وتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وألا تزيد نسبة الدخول فيها عن الطاقة الاستيعابية المحددة، مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق "توكلنا".

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 9 إلى 16/ 7/ 1442هـ، (19899) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (11) منشأة من خلال (22865) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:22 PM

أمير الرياض يوجّه بمنع البيع داخل الحدائق العامة

شدّد على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها، وتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وألا تزيد نسبة الدخول فيها عن الطاقة الاستيعابية المحددة، مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق "توكلنا".

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 9 إلى 16/ 7/ 1442هـ، (19899) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (11) منشأة من خلال (22865) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

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